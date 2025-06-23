Dubai, sosyal medyada içerik üreten ve geniş takipçi kitlesine sahip influencerlar için önemli bir çekim merkezi haline geldi. Son dönemde birçok sosyal medya fenomeninin ve ünlü ismin ilk seyahat tercihlerinden biri olan Dubai’nin bu yoğun ilgiyi nasıl sağladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Dubai’yi ziyaret edip kentin tanıtımına katkıda bulunan içerik üreticilerine, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından 10 yıllık "altın oturum vizesi" veriliyor. Bu vizeyle influencerlar Dubai’de uzun süreli ikamet etme ve çalışma hakkı elde ediyor.

Golden Visa sahipleri, 10 yıl boyunca sponsor olmadan ülkede ikamet ve çalışma hakkı elde ediyor.

BAE hükümetinin 2 milyon dirhemin üzerinde yatırım yapan yabancı yatırımcılara, akademisyenlere, sanatçılara verdiği 10 yıllık uzun dönem oturum statüsü olan Golden Visa, artık içerik üreticilerini de kapsıyor.