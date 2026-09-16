Sermaya Piyasalarında yıllardır faaliyette bulunan İnfo Yatırım ile Hedef Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Gökalp İstanbul’da gözaltına alındı.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Namık Kemal Gökalp'ın yaptığı İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İnfo Yatırım merkezinde mali şube ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

EŞİNİN HİSSELERİNİ ALMIŞTI

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, geçtiğimiz günlerde eşi Sibel Gökalp'e ait şirketin yüzde 60'ını oluşturan hisseleri 1,9 milyar TL karşılığında devraldı. Devir anlaşması için KAP'a yapılan bildirimin ardından holdingin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri tavan yaptı.

Pay devir açıklamasının öncesinde dün, Hedef Holding hisseleri günü tavan yaparak kapattı. Gelen KAP açıklamalarının ardından bugün ise Hedef Holding hisseleri borsada sert yükselişini sürdürdü ve tavan fiyata ulaştı.

BORSA'DA NE OLUYOR?

Borsa İstanbul 3 gündür art arda düşüyor. Bugün kayıp ise yüzde 5'e kadar geldi. Onlarca hisse senedi tavan oldu. Bir anda gelen satış dalgası sonrası "Borsa neden düştü" sorusu gündem oldu.

SATIŞLAR ÇOK SAYIDA HİSSEYE YAYILDI

Bugünkü işlemlerde satış baskısının hisse bazında genişlemesiyle çok sayıda şirkette devre kesici uygulaması görüldü. Borsa İstanbul'da pay bazında devre kesici, belirlenen fiyat değişim eşiğine ulaşılması halinde ilgili hissede işlemleri geçici olarak durdurup emir toplama aşamasına geçiyor.

Borsa İstanbul'un mevcut uygulamasında pay bazında devre kesici aşağı yönlü yüzde 5 hareketle tetikleniyor. Devre kesicinin ardından emir toplama ve eşleştirme aşamaları gerçekleştiriliyor.

BIST 100, bir önceki işlem gününü yüzde 2,41 düşüşle 13.892,30 puandan tamamlamıştı. Salı günkü satışlarda Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve ABD Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin beklentiler öne çıkmıştı.