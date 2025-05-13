Sıkı Politika Türk Lirasını Güçlendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın attığı son adımlar, uluslararası piyasalarda da olumlu karşılık bulmaya devam ediyor. ING, TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikalarının liraya olan ilgiyi artırdığını vurgulayarak, “TL güçlü bir carry getirisi sunuyor” ifadelerine yer verdi. Banka, yatırımcılar açısından Türk lirasının cazibesinin sürdüğünü ve spot piyasada pozisyon almanın vadeli piyasalara göre daha avantajlı olabileceğini belirtti.

KUR BEKLENTİSİ: 43 TL

ING’nin yayımladığı analiz notunda, 2025’in ilk yarısı sonunda dolar/TL kurunun 39,44 seviyesinde olacağı öngörüsüne yer verilirken, yıl sonu için tahminin 43,00 TL seviyesine çıkarıldığı ifade edildi. Banka, “Rezervlerin seyri, fiyat istikrarı ve yerleşiklerin tasarruf davranışları Türk varlıklarına yönelik yatırım iştahını şekillendirmede belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 30’UN ALTINDA

ING, kurda sert sıçramalar, yüksek ücret artışları veya emtia fiyatlarında aşırı dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un altına gerilemesini bekliyor. Bu öngörü, piyasalar açısından iyimser bir hava yaratırken, liralaşma stratejisinin etkili sonuçlar vermeye başladığına işaret ediyor.

TCMB’NİN ADIMLARI OLUMLU KARŞILANDI

Öte yandan Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini güçlendirme amacıyla yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırması ve ihracat gelirlerinin Türk lirasına dönüş oranını geçici olarak yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarması da ING tarafından olumlu değerlendirildi. Bu adımların liralaşma sürecine hız kazandırdığı ifade edildi.