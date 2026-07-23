ING Türkiye, masrafsız bankacılık yaklaşımını yabancı para transferlerini (SWIFT) kapsayacak şekilde genişletti. EFT, havale ve FAST işlemlerini ING Mobil’den koşulsuz ücretsiz sunan ve kredi kartı aidatını kaldıran ING, artık dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen SWIFT işlemlerini de masrafsız hale getirdi. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Müşteriler günlük bankacılıkta artık masraf derdi yaşamadan somut fayda bekliyor; biz de bu beklentiyi SWIFT işlemlerine taşıdık ve SWIFT işlemlerinde sunduğumuz masrafsızlıkla görünmeyen maliyetleri ortadan kaldırdık” dedi.

ING Türkiye, masrafsız bankacılık yaklaşımını yabancı para transferlerini (SWIFT) kapsayacak şekilde genişletti. EFT, havale ve FAST işlemlerini ING Mobil’den koşulsuz ücretsiz sunan ve kredi kartı aidatını kaldıran ING, artık dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen SWIFT işlemlerini de masrafsız hale getirdi. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bireysel müşteriler, 2025 yılında bankaların dijital kanallarından 1,3 milyon adet SWIFT işlemi gerçekleştirdi; bu işlemlerin toplam hacmi 270 milyar TL’ye ulaştı. ING, müşterilerine sunduğu bu yenilikle, dijital kanalları üzerinden gerçekleştirilen yabancı para transferlerini artık masrafsız hale getiriyor.

Bu kapsamda bireysel müşteriler, ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden gönderecekleri Euro transferlerinde ING ve muhabir banka masrafı ödemiyor. Transfer sürecinde oluşabilecek muhabir banka komisyonu ING tarafından karşılanırken, alıcı banka kendi uygulamaları kapsamında gelen SWIFT işlem ücreti uygulayabiliyor. EUR dışındaki para birimlerinde ise her takvim ayında gerçekleştirilen ilk transfer aynı avantajlarla sunulurken, sonraki işlemlerde güncel ücret tarifeleri uygulanıyor. Bireysel müşterilerin ING Türkiye hesaplarına gelen SWIFT transferlerinde ise, para birimi fark etmeksizin ING tarafından herhangi bir işlem ücreti alınmıyor. Transfer sürecinde yer alan muhabir banka veya gönderici bankanın uygulayabileceği kesintiler, ilgili kurumlar arasındaki anlaşmalara bağlı olarak değişebiliyor. Dijital kanallar dışındaki SWIFT işlemlerinde ise güncel ücretlendirme geçerliliğini koruyor. Alper Gökgöz: Masrafsızlık, dijital bankacılığın yeni standardı Masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz araştırma, masrafsız bankacılığın artık bir tercih değil, temel beklenti haline geldiğini gösteriyor. Müşteriler günlük bankacılıkta artık masraf derdi yaşamadan somut fayda bekliyor; biz de bu beklentiyi SWIFT işlemlerine taşıdık ve SWIFT işlemlerinde sunduğumuz masrafsızlıkla görünmeyen maliyetleri ortadan kaldırdık. Geleceğin bankacılığında fark yaratan unsurun, dijitalleşmenin müşteriye sağladığı gerçek değer olacağına inanıyoruz. Bu anlayışla masrafsızlığı dijital bankacılığın yeni standardı olarak görüyor, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.”

Masrafsız bankacılık kapsamında sunulanlar ve promosyon fırsatıING müşterileri, EFT/havale/FAST işlemlerini ING Mobil üzerinden ücretsiz yapabilirken; aynı zamanda ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı’nı aidat ödemeden, ING Bonus Kredi Kartı’nı ise her ay 5.000 TL harcamayla aidatsız olarak kullanabiliyor. Ayrıca, yeni ING’li olarak Turuncu Ekstra programına katılan, başka bankadaki hesabından ING vadesiz hesabına 3 ay üst üste tek seferde 22.000 TL ve üzeri gönderim yapan ve 3 otomatik fatura talimatı veren müşterilere 5.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

