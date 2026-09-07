Hükümetin önümüzdeki döneme ait makroekonomik yol haritasını şekillendiren Orta Vadeli Program (OVP), uluslararası finans dünyası tarafından mercek altına alındı. ING Türkiye Baş Ekonomisti Muhammet Mercan imzasıyla yayımlanan analizde, yenilenen programın enflasyon, bütçe dengesi ve büyüme patikasına yönelik etkileri ayrıntılı biçimde ele alındı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın katılımıyla kamuoyuna duyurulan OVP, temel ekonomi politikalarını ortaya koydu. ING Türkiye raporunda, dezenflasyon vurgusunun korunmasına rağmen 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16’dan yüzde 28,4’e çıkarıldığına vurgu yapıldı. Söz konusu revizyonun Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik öngörüsüne yakın, piyasa beklentilerinin ise az altında kaldığı belirtilirken, bu durumun istikrar programındaki fiyat istikrarı sürecini geciktirdiği kaydedildi.

BÜTÇE AÇIĞI VE HARCAMA DENGESİ

Mali disiplin hedeflerini değerlendiren Mercan, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının 2026’da yüzde 3,1 seviyesinde tahmin edildiğini aktardı. Bütçe açığının 2027’de yüzde 3,5’e tırmandıktan sonra 2029’a kadar yüzde 2,8’e gerileyeceği öngörüldü. Deprem bölgesindeki imar harcamalarının azalmasına karşın cari transferler, faiz giderleri ve rezerv tahsisleri nedeniyle birincil harcamaların GSYH’nin yüzde 21’ine yükseleceği; ancak bu artışın güçlü gelir performansıyla kısmen telafi edileceği ifade edildi.

CARİ DENGE VE DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Dış ekonomik göstergelere de değinilen raporda, 2026 yılı cari açık/GSYH oranının yüzde 2,6 olarak tahmin edildiği bildirildi. Programda öngörülen büyüme ivmesinin dış dengelenme üzerinde soru işaretleri yaratabileceği ifade edildi. Dolar/TL kuruna ilişkin zımni varsayımların bu yıl için piyasa beklentileriyle örtüştüğünü belirten Mercan, sonraki yıllarda öngörülen kur artışlarının enflasyonla paralel olduğunu, bunun da reel kurda belirgin bir değişim yaşanmayacağı anlamına geldiğini kaydetti.

2028 SEÇİM ÖNCESİ GENEL TABLO

ING Türkiye’nin analizinde, yeni OVP’nin önceki plana göre özel tüketime daha fazla dayanan bir büyüme modeli, daha yüksek bir enflasyon patikası ve genişleyen bir dış ticaret dengesi sunduğu özetlendi. Buna karşın ekonomi yönetiminin, 2028 seçim dönemi öncesinde mali disiplin, finansal istikrar ve rekabet gücünü koruma yönündeki taahhütlerini sürdürdüğünün altı çizildi.