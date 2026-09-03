Türkiye'de tüketici fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürerken, uluslararası finans kuruluşu ING'den mevcut ekonomik görünüme ilişkin bir değerlendirme geldi. Kurum, ağustos ayında gerçekleşen enflasyonun beklentilerin hafif altında kaldığını, ancak dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediğini bildirdi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31İ5 SEVİYESİNE İNDİ

ING Türkiye Başekonomisti Muhammet Mercan tarafından yapılan analizde, ağustosta aylık enflasyonun yüzde 1,84 seviyesinde gerçekleşerek yüzde 1,95'lik piyasa beklentisinin altında kaldığı hatırlandı. Bu veriyle birlikte bir önceki ay yüzde 31,8 olan yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,5 düzeyine geriledi.

KUR STRATEJİSİ TEMEL MAL FİYATLARINI SINIRLIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz kurunda izlediği kontrollü politikanın dezenflasyonu desteklediği aktarıldı. Türk lirasındaki nominal değer kaybının enflasyonun altında kalmasının maliyet kanalı üzerinden olumlu etki yaptığı kaydedildi. Verilere göre temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9’a kadar gerilerken, hizmet enflasyonu yüzde 40,3 ile yüksek seviyesini ve katılığını korudu.

AĞUSTOS AYLIK ARTIŞINDA ULAŞTIRMA ETKİSİ

Grup bazlı incelemede ağustos ayı enflasyonuna en yüksek katkı 0,82 puan ile ulaştırma kaleminden geldi. Konut grubunun etkisi 0,27 puan olurken; eğitim, lokanta-otel ile alkollü içecekler ve tütün grupları enflasyona 0,17 ile 0,18 puan arasında katkı sundu. Gıda tarafında ise işlenmemiş gıda fiyatlarının aylık yüzde 2 düşmesiyle birlikte, gıdanın aylık artışa etkisi 0,06 puanda kaldı. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 37,5’ten yüzde 33,8’e geriledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL FİYATLAR TAKİPTE

Raporda, küresel emtia ve petrol fiyatlarının jeopolitik gelişmeler nedeniyle hem üretici hem de tüketici fiyatları üzerinde yakın vadeli bir risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. Hizmet sektöründeki fiyat katılığının ise genel dezenflasyon sürecinin hızını yavaşlatabileceği ifade edildi.