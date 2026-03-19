ING, Orta Doğu’daki savaşın sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması nedeniyle mart ayı baz senaryolarının geçerliliğini yitirdiğini belirterek makro ve piyasa tahminlerini güncellediğini açıkladı.

Kuruluş bu doğrultuda Türkiye'de enflasyonu bu yıl ortalama %28,1, 2027 yılında ortalama %20,3 tahmin etti. Türkiye büyüme tahmini bu yıl için %3,4, gelecek yıl için %5,0 oldu.

ING, şubat ayı enflasyon verisinin ardından yıllık enflasyon tahminini %25’e çıkarmıştı.

Banka, mevcut koşulların daha erken yönlendirme gerektirdiğini vurgulayarak üç yeni senaryo oluşturdu.

BAZ SENARYO

Yeni baz senaryoya göre yoğun çatışmaların önümüzdeki iki hafta içinde sona ermesi, ancak ardından aylarca sürebilecek düşük yoğunluklu saldırıların devam etmesi bekleniyor. Bu senaryoda Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması başlangıçta öngörülenden daha uzun sürebilir. Sürecin geçici bir ateşkes, deniz güvenliği için eskort uygulamaları ve yaptırımlar konusunda sınırlı temaslarla sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Uzun vadede ise Doğu Almanya örneğine benzer şekilde iç dinamiklerle bir rejim değişimi ihtimali de göz ardı edilmiyor.

İYİMSER SENARYO

İyimser senaryoda savaşın baz senaryoya kıyasla daha erken sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede yeniden açılması öngörülüyor.

OLUMSUZ SENARYO

Daha olumsuz senaryoda ise çatışmaların uzaması ve ardından uzun süreli, düşük yoğunluklu ancak dalgalı bir gerilim süreci yaşanması bekleniyor. Bu durumda boğazdaki belirsizliğin artacağı, olası bir ateşkesin Rusya veya Çin gibi üçüncü tarafların garantörlüğünde sağlanabileceği, yaptırımların kademeli olarak gevşetilebileceği ancak kalıcı bir barışın zor olduğu ve bölgenin kırılgan bir dengeye oturabileceği değerlendiriliyor.