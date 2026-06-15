ING’nin 15 Haziran tarihli analizinde, küresel döviz piyasalarında enerji ihracatçısı ülkelerin para birimleri ile sıkı para politikası izleyen gelişmekte olan ülke para birimlerinin görece dirençli kaldığı ifade edildi.

Raporda, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik uzlaşının piyasalarda olumlu karşılandığı ancak bunun enerji fiyatlarında belirgin bir gerileme yaratmasının kesin olmadığı vurgulandı.

ABD ve İran’ın müzakereleri başlatacak bir anlaşma sağladığı haberi yeni haftanın ilk işlem gününde olumlu bir hava yaratsa da ING’ye göre 'bunun enerji fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açıp açmayacağı ise son derece şüpheli'. Notta, “Ancak açık olan bir şey var ki, o da enflasyon cininin şişeden çıktığı ve çok az sayıda merkez bankasının bu enflasyon şokunu görmezden gelebileceği” denildi.

Stratejistler, “Son sekiz haftadaki en büyük değişiklik, yatırımcıların artık Fed’in para politikasını sıkılaştırmasını beklemesi. Bu durum, Fed’in ‘esir alındığı’ yönündeki endişeleri ortadan kaldırdı ve doların döngüsel bir sıçramasına yol açtı.

Dayanıklı ABD işgücü piyasası, yüzde 4’ün üzerindeki enflasyon ve enerji fiyatlarının yükselme riski göz önüne alındığında, doların bu güçlü seyri üçüncü çeyreğe kadar uzayabilir. Ve merakla beklenen dolar düşüşü artık 2027’ye kalmış gibi görünüyor” değerlendirmesini yapıldı.

ING’ye göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz veya Eylül toplantısında faiz artırımına gitse bile Euro/dolar 1,13-1,14 seviyelerine kadar kısa süreli bir düşüş yaşayabilir.