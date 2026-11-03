ING Global, Türkiye'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek düşüş eğilimini sona erdirmesine rağmen yıl sonu tahminini değiştirmedi. Banka, yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30'un altında kalmasını bekliyor.

ING'nin değerlendirmesine göre ekim enflasyon verisinin para politikasının seyri açısından belirleyici bir değişiklik yaratması beklenmiyor. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında faiz indirimlerine devam edeceği öngörüsünü de koruyor.

ARALIK BEKLENTİSİNDE KOŞULLAR BELİRLEYİCİ

Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı metnindeki ifade değişikliklerine dikkat çeken ING, bu değişikliklerin aralıkta da faiz indirimi yapılabileceğine işaret ettiğini belirtti. Banka, bu beklentisini faiz indirim döngüsünü başlatan koşullarda önemli bir değişiklik yaşanmaması koşuluyla dile getirdi.

Değerlendirmede, TCMB'nin gelecek politika adımlarını belirlerken talep koşullarını, uluslararası rezervleri ve mevduat sahiplerinin davranışlarını yakından izlemeyi sürdüreceği belirtildi.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON İÇİN RİSK

ING, petrol fiyatlarındaki belirsizliklerin ve bunun diğer emtia fiyatlarına yansımalarının kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Bankaya göre ABD ile İran arasındaki gerilimin kalıcı biçimde tırmanması, eşel mobil mekanizmasının kademeli olarak devreden çıkarılması nedeniyle fiyat baskılarını hızla artırabilir. Ortadoğu'daki çatışmalar ve dezenflasyon sürecinde yaşanabilecek olası bir sapma da temel riskler arasında yer alıyor.

ING, 12 Kasım'da yayımlanacak Enflasyon Raporu'nun, enflasyonun seyri ve önümüzdeki dönemde ilave parasal gevşeme alanı hakkında önemli sinyaller vereceğini değerlendirdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.