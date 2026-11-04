ABD ara seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da geniş farkla çoğunluğu elde etmesinin ardından ING, doların görünümünü değerlendirdi. Bankaya göre seçim sonrası ilk fiyatlamalar, 2027'de doları etkileyebilecek temaların erken bir göstergesi olabilir.

ING, Demokratların başarısının ilk aşamada dolar üzerinde baskı yarattığını, ancak piyasalardaki hareketlerin büyük ölçüde geri alındığını belirtti. Banka, Dolar Endeksi'nde (DXY) gece görülen 101,25 seviyesini önemli bir destek bölgesi olarak değerlendirdi.

İLK SATIŞLAR GERİ ALINDI

ING'ye göre piyasalardaki ilk tepki, Demokratların yapay zeka yatırımlarına daha sınırlayıcı yaklaşabileceği beklentisiyle oluştu. Kore ve Tayvan'ın çip ihracatına duyarlı hisse senedi piyasalarında gece saatlerinde yüzde 3-4'e varan kayıplar görüldü. Bu kayıplar daha sonra geri alındı.

Benzer hareketler ABD faizleri ve döviz piyasalarında da yaşandı. ABD'nin iki yıllık tahvil faizlerindeki 8-9 baz puanlık düşüşün büyük kısmı geri alınırken, dolar/İsviçre frangı ve dolar/Japon yeni paritelerinde Asya işlemlerinde görülen yaklaşık yüzde 1'lik gerilemenin yarısı tersine döndü.

Banka, ilk tepkilerin geri çevrilmesinde Demokratların göreve ancak ocak ayında başlayacak olmasının etkili olduğunu değerlendirdi. Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin de dolar üzerindeki aşağı yönlü risklerden birini ortadan kaldırdığını belirtti.

ORTA VADEDE “HAFİF NEGATİF” GÖRÜNÜM

ING, Demokrat kontrolündeki bir Kongre'nin orta vadede dolar açısından “hafif negatif” bir unsur olabileceği görüşünü koruyor. Banka bu değerlendirmesini, yapay zeka yatırımlarının seyri ve gelecek yaz döneminden itibaren uzun sürebilecek olası bir federal hükümet kapanması riskine dayandırıyor.

Buna karşılık ING'ye göre kısa vadede piyasalar üzerinde belirleyici unsur siyaset değil, makroekonomik görünüm olmaya devam edecek. Güçlü seyreden ABD ekonomisi ve ilave sıkılaşmaya açık görülen Fed, dolar için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Banka, Dolar Endeksi'ndeki 101,25 desteğinin ekim ayı istihdam raporu öncesinde korunabileceğini öngördü. Yatırımcıların ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın üç aylık borçlanma planı açıklamasını ve tahvil arzı stratejisini yakından izleyeceğini belirtti.