İngiliz ailenin Türkiye tatili kabusa dönüştü. İngiliz basını Daily Mail'ın haberine göre iki çocuk annesi Beth Martin, eşi ve çocuklarıyla yaptığı İstanbul ziyaretinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde yoğun bakıma alınan kadın, yaşamını yitirdi. Ancak herkesi dehşete düşüren 28 yaşındaki kadının sebebi belirsiz vefatı değil, İngiltere'ye getirilen cenazede "kadının kalbinin eksik olması" oldu.

Beth'in eşi Luke Martin, Beth'in İngiltere'ye gönderilen bedeninde kalbin olmadığını söyledi. İngiltere'de yapılan otopsi sonucu kalbin eksik olduğu belirtildi.

Ailesi, genç kadının ölümünden sonra hem sağlık çalışanlarının ilgisizliğiyle karşılaştıklarını hem de Türk polisinin Luke Martin'i eşinin cinayetiyle suçladığını iddia etti.

NASIL ÖLDÜĞÜ HALA MEÇHUL

Ölen kadının eşi ve ailesi, Beth’in penisiline alerjisi olduğunu ve buna rağmen kendisine bu ilacın verildiğini ileri sürüyor.

Eşi Luke Martin, Beth’in fenalaşmasından kısa bir süre sonra ambulans çağırdığını ve Beth yoğun bakıma alındığını anlattı. Beth ve Luke'un arkadaşı Ellie Grey ise ambulansın 'yaklaşık iki saat geciktiğini' söyledi.

Eşi Beth hastaneye kaldırıldıktan sonra Luke, hastanede eşini göremediğini ve sağlık durumu hakkında yeterli bilgi verilmediğini söyledi.

Ellie Grey'in Facebook profilinde 30 Nisan tarihinde ise İstanbul'daki bir üniversite hastanesinde "acil bir tercüman arıyoruz" yazan paylaşım görüldü.

Beth, hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık bir gün sonra vefat etti. Ellie Grey, hastane yönetiminin "ölüm sebebini açıklayamadığını" iddia etti. Dahası, kendisine ve eşi Luke'e sürekli "bizi dava edecek misiniz?" diye sorduklarını iddia etti.

'BETH'İN KALBİNİ ORGAN TİCARETİ İÇİN ÇALDILAR'

Luke Martin, yaşadıkları acıyı sosyal medyada paylaştı. “İki hafta önce eşim ve çocuklarımla Türkiye’ye tatile gittik. Yalnızca üçümüz geri döndük” diyen Luke, çocuklarına annelerinin geri dönmeyeceğini söylemenin kendisini mahvettiğini anlattı.

Eve döndüğünde eşinin kıyafetlerini kaldırmak ve sessizlikle baş başa kalmak zorunda kaldığını anlattı.

Bir bağış kampanyasıyla destek toplanan aile, hukuki süreci başlatmayı planlıyor. Kampanyanın organizatörü Robert Hammond, “Beth’in kalbi alındı, hiçbir açıklama yapılmadı, hiçbir izin verilmedi” diyerek hastaneyi usülsüzlükle suçladı.

Otopsilerde aile izni olmadan doku ve organ alımına izin veriyor. Ancak Beth’in kalbinin alınması sonrası aile, bunun ötesine geçildiğini düşünüyor. Aile, Beth'in kalbinin "organ ticareti için çalındığını" iddia ediyor. Ancak aile, İngiltere'de yapılan otopsi raporuna dair bir belge sunmadı