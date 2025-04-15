İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yaklaşık 1 milyon sterlin zimmetine geçiren eski İngiliz askeri Aaron Stelmach-Purdie’nin Türkiye'de saç ektirme ve estetik operasyonlar yaptırdığı ortaya çıktı.

Afganistan’da görev yapmış olan Stelmach-Purdie, meme ve karın implantı, diş beyazlatma ve saç ekimi gibi işlemler için Türkiye’ye geldi. Bu harcamaların büyük bir kısmı, İngiltere ordusunun personel ödenek sistemi aracılığıyla karşılandı. Southwark Kraliyet Mahkemesi’ndeki davada, 911 bin 677 sterlinlik sahte talebin 557 bin 93 sterlinlik kısmının şahsi hesaba aktarıldığı belirtildi.

Polis tarafından sanığın evinde yapılan aramada lüks eşyalar dikkat çekti. Ayrıca para transferlerini gizlemek için ailesinin hesaplarını kullandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yalnızca Stelmach-Purdie değil, beş başka askerin daha Savunma Bakanlığı’nın müşterek personel yönetim sistemi (JPA) üzerinden sahte gider talepleri oluşturarak sisteme dolandırıcılık işlemleri eklediği ortaya çıktı. Dönem boyunca toplam 161 sahte talep hazırlandığı tespit edildi.

TRAVMALARINI SEBEP GÖSTERDİ

Sanığın avukatı, müvekkilinin Afganistan’da görev yaparken roket saldırılarına uğradığını, intihar bombacılarıyla karşılaştığını ve yaralı askerleri tahliye ettiğini ifade ederek, yaşadığı travmaların bu eylemlere zemin hazırladığını ileri sürdü. Diğer sanıklardan Richards’ın avukatı ise müvekkilinin örnek bir asker olduğunu vurgulayarak, “Bazen en iyiler bile yoldan çıkabilir” açıklamasında bulundu.

Altı sanık hakkında verilecek kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.