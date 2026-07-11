İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberine göre Rusya hükümeti, Türkiye'nin mülkiyetindeki S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılması ihtimaline sıcak bakıyor.

The Middle East Eye'a konuşan konuya yakın kaynaklar, müzakerelerin henüz tamamlanmadığını belirtirken, Kremlin de Türkiye ile sistemlerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda istişarelerin yürüttüğünü doğruladı.

Buna göre Rusya, S-400'lerin bir Körfez ülkesine satılacak olması durumunda tercihen BAE'ye satılmasına destek verdi. Kremlin bu konuda bir açıklama yapmadı.

MOSKAVA'DAN CEVAP: 'NEDEN OLMASIN?'

Türk kaynaklar, BAE'nin halihazırda Pantsir gibi Rus hava savunma sistemlerini işlettiğini ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla silah tedarikini çeşitlendirdiğini ifade etti.

Habere göre Rus bir kaynak, Türkiye'nin S-400'leri BAE'ya satma fikrine Neden olmasın?" yanıtını verdi.

Ancak aynı yetkili üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar bulunduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nihai bir karar vermesi gerektiğini belirtti.

Satışın gerçekleşmesi durumunda anlaşmanın Türkiye ile BAE arasında olacağı, direkt Rusya ile yapılmayacağı için ABD yaptırımları kapsamına girmeyeceği kaydedildi.

Rus ve Türk kaynaklar, sistemlerin üçüncü bir ülke olan BAE'ye yeniden satılmasına yönelik müzakerelerin aylardır sürdüğünü aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konunun son derece hassas olduğunu ve istişarelerin şimdilik devam edeceğini açıkladı.

SOĞUYAN TEMASLARIN ETKİSİ

Kaynaklara göre Moskova, daha önce çıkan aksi yöndeki haberlere rağmen Türk sistemlerini geri almayı reddetmişti.

Ankara'nın S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı için görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyurmayı planladığı resmi açıklamanın ise gerekçesi belirtilmeksizin iptal edildiği bildirildi.

Rusya'nın bu satışa izin verme sebebi henüz netleşmezken, Ankara'daki kaynaklar Moskova'nın karşılığında Türkiye'den bazı tavizler isteyebileceğini öne sürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Rusya ile olan kritik doğal gaz anlaşmasının henüz yenilenmediği ve bu konudaki müzakerelerin sürdüğü hatırlatıldı.

Ayrıca bir Avrupalı yatırımcı, Moskova'nın savaş sürecinde İran'a verdiği insansız hava aracı ve balistik füze desteği nedeniyle BAE ile Rusya arasında bazı gerilimlerin de bulunduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN S-400 BİLMECESİ

Türkiye'nin 7 yıl önce yaklaşık 2 milyar dolara aldığı S-400 sistemi, ülkenin F-35 projesinden güvenlik sebenbiyle çıkartılmasına sebep olmuştu.

Donald Trump'ın 2025 yılında yeniden göreve gelmesinin ardından ABD ve Türkiye ilişkileri onarılmaya başlarken, S-400 meselesi ve Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü kritik bir tartışma konusu haline geldi.

ABD'nin 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alabilmesi için S-400 sistemlerine artık sahip olmamasını şart koşuyor.

İki tarafın yaklaşık aylardan beri potansiyel çözümleri tartıştığı biliniyordu. Şimdiyse

Daha önce S-400'lerin ana bileşenlerinin çıkarılarak ABD koordinasyonunda güvenli bir yerde saklanması formülü üzerinde durulsa da bu seçeneğin yaptırımların tamamen kaldırılmasını değil, sadece geçici bir muafiyet sağlayacağı gerekçesiyle nihai bir çözüm olarak yetersiz görüldüğü ifade edildi.