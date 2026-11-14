İngiliz merkezli Al-Monitor'un haberine göre İsrail'deki muhalefet liderleri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, rakibi Yaşar lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde yeni bir hükümet kurulmasını engellemek amacıyla İran'ı askeri bir çatışmayı yeniden başlatmaya kışkırtabileceğinden endişe duyuyor.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, pazar günü bir sonraki hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verdi. Ancak potansiyel koalisyon ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiği belirtiliyor.

42 günlük geçiş sürecinde Netanyahu, geçici başbakan olarak görevini sürdürüyor. Bu durum Netanyahu'ya 42 günlük "savaşı sürdürme" yetkisi veriyor. Netanyahu'nun kabinesi de bu zaman zarfında harekete geçti.

MOSSAD DİREKTÖRÜ ABD'YE GİTTİ

Konuya yakın üç kaynağa dayandırılan cuma günkü Axios haberinde, Mossad Direktörü Roman Gofman'ın halihazırda Washington'da bulunduğu bildirildi.

Habere göre Gofman, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatması için baskı yapma çabaları kapsamında CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesi bekleniyor ve Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Miami'ye gidebilir.

Knesset'te 67 milletvekilinin tavsiyesini alan Eisenkot, 61 sandalyelik çoğunluk eşiğini aşarken Netanyahu 46 destekte kaldı.

GELECEK BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Siyasi hamlelerin peş peşe geldiği süreçte Netanyahu, İran'dan kaynaklanan süregelen tehdit hakkında bilgi vermek amacıyla perşembe günü Eisenkot ile bir araya geldi.

Görüşme, Eisenkot ve müttefiklerinin Netanyahu'nun geçiş dönemini İran ile savaşı yeniden başlatmak için kullanabileceği yönündeki uyarılarının ardından gerçekleşti.

Eisenkot ve müttefiki Yisrael Beiteinu lideri Avigdor Lieberman, 28 Ekim'den bu yana kamuoyuna uyarılarda bulunarak ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya mektuplar gönderdi.

Mektupta, Netanyahu'nun geçici başbakanlık statüsünün böylesine kritik sonuçlar doğuracak askeri adımlar atmasına izin vermediğini vurguladı.

KOLTUĞUNU KORUMA PLANI

Eisenkot cephesinden bir kaynağın Al-Monitor'a aktardığına göre, Eisenkot ve Lieberman, yeni seçilen Knesset'te koalisyon kuracak yeterli desteğe sahip olmayan Netanyahu'nun İran ile yaşanacak bir çatışmayı kendilerini ulusal birlik hükümetine katılmaya zorlamak için kullanabileceğinden özellikle endişe ediyor.

Kaynak, ulusal bir acil durumun Netanyahu'ya siyasi rakiplerinin desteğiyle iktidarda kalma bahanesi sunacağını ekledi.

Netanyahu, gelen tepkilere rağmen 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının ardından muhalefet liderleriyle acil durum kabinesi kurarak iktidarda kalmayı başarmıştı.

İran ile yaşanacak yeni bir çatışmanın İsrail'e yönelik doğrudan saldırıları tetiklemesi halinde, Netanyahu'nun yeniden savaş dönemi ulusal birlik hükümetinin zorunlu olduğunu savunabilir.

İsrailli siyasi kaynaklar, Eisenkot ve Lieberman'ın 27 Ekim seçimlerinin ardından Netanyahu ile bir birlik hükümetine katılmayacaklarını açıklamış olmalarına rağmen, çatışmaların yeniden başlaması ve kamuoyundaki İran misillemesi korkusunun onları böyle bir hükümete girmeye zorlayabileceğini öne sürdü.

ABD SÜREKLİ AĞIZ DEĞİŞTİRİYOR

Trump'ın İran ile savaşa ilişkin son iki gündeki tutum değişiklikleri, İsrail'deki siyasi ve güvenlik gerilimlerini daha da artırdı.

ABD Başkanı çarşamba günü İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini söyledi ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e Tahran ile müzakerelerden çekilerek iç meselelere odaklanması talimatını verdi.

Ertesi gün ise Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "İran ile bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Başkanın açıklamalarına netlik kazandırması istenen bir Beyaz Saray yetkilisi perşembe günü Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump tüm kozları elinde tutuyor, ABD için en iyisini yapacak ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacak" dedi.

TRUMP'IN KARARSIZLIĞI ORDUYU ZORLADI

Belirsizliği artıran bir diğer gelişme olarak güvenlik kaynakları Al-Monitor'a, ABD Merkez Komutanlığının son 24 saat içinde İsrail'e İran ile çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlıklı olması yönünde işaret verdiğini aktardı.

ABD 5. Filo Komutanı Koramiral Curt A. Renshaw ise İsrail'e gerçekleştirdiği resmi askeri ziyareti cuma günü tamamladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada yalnızca Renshaw'ın İsrailli mevkidaşlarıyla "bölgesel istikrarı korumak amacıyla ortaklığın güçlendirilmesini" görüştüğü belirtildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Al-Monitor'a konuşan bir İsrailli istihbarat kaynağı, "Trump'ın ne istediğini kesin olarak bilseydik işimiz kolaylaşırdı. Sorun şu ki tutumu sürekli değişiyor ve bu durum gelişmelere gerektiği gibi hazırlanmamıza izin vermiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstihbarat kaynağı sözlerini şöyle sürdürdü: