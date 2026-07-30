İngiliz basının haberine göre Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki deniz trafiğini kısıtlama girişimlerinin önüne geçmek amacıyla Kızıldeniz'de çok uluslu yeni bir askeri koalisyon kurmayı planlıyor.

Aralarında ABD, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 50 ülkeye katılım için davet gönderen Riyad'ın teklifine Mısır, Sudan, Cibuti ve Somali gibi Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerin olumlu dönüş yaptığı belirtildi.

Üst düzey iki diplomatik kaynak ve bir ABD'li yetkilinin verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan liderliğindeki bu girişim bugün açıklanabilir.

İTTİFAK İÇİN GÖZLER TÜRKİYE VE ABD'DE

Merkezi Riyad'da yer alacak ve Suudi komutası altında bulunacak koalisyon için Washington'ın alacağı karar hayati önem taşıyor.

Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeler karar vermek için ABD'nin adım atmasını bekliyor. ABD Merkez Komutanlığı'nın mevcut odağının İran'a karşı gerçekleştirilen abluka olduğunu vurguladı. ABD, güçlerini Yemen'e kaydırmaya isteksiz olabilir.

Koalisyona Bangladeş ile birlikte davet edilen Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in katılması beklenirken; Birleşik Arap Emirlikleri'ne henüz davet gönderilmediği aktarıldı.

Umman ise İran ile yürüttüğü arabuluculuk rolünü korumak adına girişime mesafeli duruyor.

ABD'den sonra önde gelen NATO üyesi olan Türkiye'nin ise Riyad'ın yönettiği bir ittifaka girmeye isteksiz olabileceği ifade edildi.

KIZILDENİZ KONSEYİNİN HALEFİ OLACAK

İran ile yaşanan gerilimin ardından Suudi petrol ihracatının yarısından fazlasının karayoluyla Kızıldeniz'deki Yanbu limanına taşınması, Babülmendep Boğazı'nın stratejik önemini artırdı.

ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan Yemenli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından geçen hafta Babülmendep üzerinden Suudi ihracatına ambargo uyguladıklarını duyurmuştu.

Saldırıyı Suudi destekli Yemen hükümeti üstlense de Husiler Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuş ve füze ile insansız hava araçlarıyla misilleme yaptıklarını açıklamıştı.

Reuters'a yansıyan bilgilere göre Husiler, güney Kızıldeniz'den geçen ticari gemilerden ücret talep etme tehdidinde bulundu.

2020'de oluşturulan Kızıldeniz Konseyi'nin devamı niteliğindeki yeni koalisyonun ise seyrüsefer güvenliğinin yanı sıra korsanlık, kaçakçılık ve terörle mücadele alanlarında da faaliyet göstermesi hedefleniyor.