Londra Belediye Başkanı Khan, geçtiğimiz gün kentin Green Lanes bölgesinde faaliyet gösteren bir Türk tatlıcısını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında geleneksel Türk tatlısı künefenin yapımını deneyimleyen Khan, tezgahın başına geçerek tatlı hazırladı.

Londra Belediye Başkanı'nın künefe yaptığı anlara ait görüntüler, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.

KHAN'DAN TÜRK TOPLUMU VURGUSU

İşletmeci Ahmet Murat Üstünsürmeli'den künefenin hazırlanış aşamaları ile işletmenin geçmişine dair bilgi alan Khan, Türk toplumunun kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Özellikle Hackney, Enfield ve Haringey bölgelerinde geniş Türk topluluklarının ikamet ettiğini belirten Khan, Türkiye’nin Londra sakinlerinin doğum ülkeleri sıralamasında 13'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticarete de değinen Khan, 8 bin İngiliz şirketinin Türkiye ile ticaret yaptığını ve 2050 yılında Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olmasının beklendiğini aktardı.

'BAŞKANLIK BİTİNCE KÜNEFE YAPACAK'

Ziyaret boyunca işletme sahibiyle samimi bir iletişim kuran Khan, esprili yaklaşımıyla da dikkat çekti.

Belediye başkanlığı görevi sona erdiğinde Üstünsürmeli’nin kendisine bir iş vereceğini söyleyen Khan, bu sözleriyle hem işletmeciyi hem de restoran çalışanlarını gülümsetti.

Khan'ın Türk tatlıcısına gerçekleştirdiği ziyaret, çalışanlarla yapılan sohbetin ardından tamamlandı.