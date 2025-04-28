İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 25 Nisan’da, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen boksör R.K.’yı alan Biçer, Beyoğlu’na doğru yola çıktı. İki taksi arka arkaya seyir halindeyken, öndeki taksi şoförü, Biçer’in geri kalması üzerine geri döndü ve arkadaşını yerde baygın halde buldu.
Ağır yaralanan Biçer, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, darp olayının Biçer ile R.K. arasında ücret konusunda çıkan tartışma nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, saldırı anı taksideki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, arka koltukta oturan R.K.’nın Biçer’e saldırdığı, araçtan indikten sonra da darp etmeye devam ettiği görülüyor.
TAKSİNİN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Biçer'in darp edildiği taksinin kanlar içinde son görüntüleri ortaya çıktı.