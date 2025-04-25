İstanbul'da bir taksi şoförü aracına aldığı ve boksör olduğu öne sürülen İngiliz müşteri tarafından darbedildi. Olay sonucu ağır yaralanan taksi şoförü tedavi altına alındı.

Eyüpsultan'da taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz müşteri tarafından darbedildi. Boksör olduğu öne sürülen İngiliz müşteri tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırıldı. Biçer'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İngiltere uyruklu turist emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre 56 yaşındaki taksi şoförü Kadir Biçer, İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı müşterisi R.K. tarafından darbedildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HAYATİ TEHLİKESİ VAR'

Taksici Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, "İstanbul Havalimanı’ndan İngiliz bir yolcuyu alıyor, hareket ediyor. İngiliz yolcunun sarhoş olduğu, havalimanında da bazı taşkınlıklar olduğu ve diğer taksicilerin onu almadığı haberini aldık. Kardeşim, 'Ben götürürüm' deyip aracına alıyor. Göktürk‘ün oraya geldiklerinde aralarında tartışma, boğuşma oluyor. Henüz kamera görüntülerine ulaşamadık, ulaşamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Durumu pek iç açıcı değil. Yoğun bakımda yatıyor. Suratı tamamen dağılmış vaziyette, bekliyoruz. Sadece İngiliz bir boksör olduğunu duyduk. Bizim bütün korkumuz yabancı uyruklu olduğu için, bir de İngiliz vatandaşı olduğu için elini kolunu sallayarak bu ülkeden gitmesini istemiyoruz. Cezasını çekmesini istiyoruz. Benim kardeşim çok zor bir durumda. Hayati tehlikesi var" dedi.