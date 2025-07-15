Londra'nın önde gelen hisse senedi endeksi FTSE 100, Salı sabahı tarihinde ilk kez 9.000 puanı aşarak 9.002,31 seviyesinden açıldı. Endeks, Pazartesi gününü 8.998,06 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışıyla tamamlamıştı.

ABD ile İngiltere arasında yapılan yeni ticaret anlaşması sayesinde, Avrupa Birliği’ne uygulanan %30’a kadar çıkan yüksek tarifelerin İngiltere’yi etkilemeyecek olması yatırımcıları olumlu yönde etkiledi.

Ayrıca, İngiltere'nin mevcut siyasi istikrarı da dikkat çekiyor. Yakın gelecekte vergi artışları öngörülse de, hükümetin güçlü bir yetkisi ve uzun bir görev süresi bulunuyor. Bu durum, özellikle koalisyon zorlukları yaşayan bazı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha cazip bir tablo çiziyor.”

IG Baş Piyasa Analisti Chris Beauchamp ise, küresel piyasalardaki ralliye dikkat çekerek FTSE 100’ün bu ivmeden nasibini aldığını belirtti:

“Son üç ayda FTSE 100'ün yüzdesel kazancı Dow Jones'u geride bıraksa da, Nasdaq 100 gibi büyüme hisseleriyle öne çıkan endekslerin hala gerisinde.”