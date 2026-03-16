İngiltere Premier Lig'in şampiyonluk yaşayan ekiplerinden Chelsea, kulübün eski Rus sahibi Roman Abramovich döneminde yaşanan mali ihlaller nedeniyle ağır yaptırımlara uğradı.

Premier Lig yönetimi, uzun süredir devam eden soruşturmaların ardından Londra devinin geçmiş yıllardaki mali raporlama, üçüncü şahıs yatırımları ve genç oyuncu gelişim kurallarında ciddi ihlaller yaptığını tespit ederek cezayı da belirledi.

TRANSFER YASAĞI, PARA CEZASI

Chelsea'nin geçmişte yaptığı tespit edilen usulsüzlüklerine ilişkin kulübe ilk olarak 12.45 milyon euroluk bir para cezası kesildi.

Kulübü asıl üzecek gelişme ise transfer yasağına ilişkin yaşandı. Akademiye direkt uygulanmak üzere 9 ay transfer yasağı cezası getirildi.

A Takıma ise 1 yıllık ancak ertelemeli transfer yasağı geldi. Kulübün 2 yıllık süreçte benzer bir ihlal yapması halinde A Takıma verilen transfer yasağı anında uygulamaya alınacak.