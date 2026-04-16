Trabzonspor'un sezon başında 5.5 milyon Euro bonservisle Ligue 2 ekibi Bastia’dan transfer ettiği Christ Inao Oulai, performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı.

Yakaladığı form grafiği ile Fildişi Sahili Milli Takımı’na yükselen Oulai için birçok transfer iddiası ortaya atılırken şimdi de gözler İngiltere'ye çevrildi.

ASTRONOMİK TEKLİF

İngiliz basınından Sports Boom’da yer alan haberde; Chelsea’nin sezon biter bitmez Trabzonspor’a tekif yapacağı öne sürüldü. Chelsea’nin uzun zamandır Oulai’nin maçlarını takip ettiği ve transfer için ciddi olduğu aktarıldı.

Premier Lig’den Bournemouth ve Brighton kulüplerinin de Oulai ile yakından ilgilendiği ancak Londra devinin, 20 yaşındaki yıldızı kesinlikle kaçırmak istemediği ve hızlı davranacağı vurgulandı. Haberde, Trabzonspor’un 45-50 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu ve 40 milyon Euro’nun altındaki tekliflerde masaya dahi oturmayacağı yazıldı.