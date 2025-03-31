2023 yılında İngiltere merkezli BHL Group, Türkiye’nin önde gelen finans ve sigorta karşılaştırma platformlarından Hesapkurdu ve Koalay’ı satın almıştı. Ancak şirket, kısa süre sonra bu iki markayı tekrar satmaya karar verdi. Satış işlemi sonucunda, Hesapkurdu ve Koalay, kurucuları Ömer Paksoy ve Multiply Group’a ait Alma Ventures tarafından alındı.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FİNANS UYGULAMALARIYDI

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Hesapkurdu, 2010 yılında Ömer Paksoy ve Onur Tekinturhan tarafından kuruldu. Finansal ürün karşılaştırması yaparak bireysel kullanıcıların daha bilinçli finansal kararlar almasına yardımcı olan platform, hızla büyüdü. Koalay ise, sigorta alanında faaliyet gösteren bir platform olarak 2019 yılında Hesapkurdu ile birleşti.

Hesapkurdu, Türkiye’nin önde gelen 17 banka ve finans kuruluşu ile çalışırken, Koalay da sigorta şirketleriyle işbirliği yapıyordu. 2017 yılında Deloitte Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 şirketi arasında yer alan Hesapkurdu, Endeavor Girişimi'nde ise en hızlı büyüyen 7'nci şirket olarak dikkat çekmişti.

SATIŞ SÜRECİ ONAYLANDI

BHL Group’un Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sonlandırma kararı, resmi kurumlar tarafından onaylanan satış süreci ile gerçekleşti. Şirket, her iki platformu kurucuları ve Multiply Group’a ait Alma Ventures’a devretti. Bu satış, Türkiye'deki fintech ve sigorta pazarındaki önemli gelişmeleri de işaret ediyor.