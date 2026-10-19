Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu karşılaşma, Oğuz Aydın hakkında bir transfer iddiasını gündeme getirdi. Takvim'in haberine göre İngiliz ekibi, maçtaki performansını beğendiği 25 yaşındaki milli futbolcuyu transfer listesine aldı. Fenerbahçe'nin tarihi farkla mağlup olduğu karşılaşmada oyunuyla öne çıkan Oğuz Aydın'ın, Aston Villa tarafından yakından takip edilmesinin planlandığı belirtildi. OCAK İÇİN GÖZLEMCİ RAPORU Haberde, Aston Villa'nın gözlemcilerine Oğuz Aydın'ı izletmeyi ve oyuncunun performansına ilişkin ayrıntılı rapor hazırlatmayı planladığı ifade edildi. Teknik değerlendirmelerin olumlu sonuçlanması halinde Premier Lig ekibinin ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayabileceği öne sürüldü. Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 resmi karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti. Milli futbolcu böylece takımının 5 golüne doğrudan katkı sağladı.

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