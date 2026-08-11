İngiliz bankacılık devi HSBC, ABD’de çarşamba günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına yönelik beklentileri zayıflatarak piyasalara yeni bir "güvercin" bakış açısı sunabileceğini açıkladı. Banka, haziran ayında beklenenden zayıf gelen verinin ardından bu ay da ılımlı bir enflasyon tablosu bekliyor.

Fed'in eylül ayı toplantısında faizi sabit tutma tahmini yüzde 55'e yakın seyrediyor. Faiz artırımına yönelik sinyaller zayıflarken altın gibi değerli metallerin güçlenmesi ve ivme kazanması bekleniyor. Altının onsu bu hafta son yedi ayın en güçlü çıkışına imza attı.

Öte yandan ons altın 4.435 doları test etmesinin ardından 4.387 dolarda hareketlenmeye devam ederek yükseliş trendini koruyor.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR

HSBC analistleri, haziran ayındaki düşük enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda sakin seyrin devam edeceğini tahmin ediyor. Beklentiler doğrultusunda gerçekleşecek bir veri akışının, piyasalarda kalan faiz artırımı ihtimallerini tamamen ortadan kaldırabileceği ve para politikasında gevşeme patikasına dair algıyı güçlendirebileceği ifade ediliyor.

TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞERSE BOĞA SENARYOSU GERÇEKLEŞİR

Enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi durumunda HSBC, ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesini öngörüyor. Faiz artırımı beklentilerinin düşmesiyle birlikte veri akışının tahvil piyasasında verim eğrisinin "boğa senaryosu" sürecini tetikleyeceği değerlendiriliyor.

PİYASALARDA YENİ SENARYO MASADA

Gelişmelerin piyasa üzerinde olumlu bir atmosfer yaratacağını belirten banka, bu tablonun enflasyonun kontrol altında kaldığı ancak ekonomik büyümenin sürdüğü ideal "Goldilocks" (tam kıvamında) ortamını yeniden inşa edebileceğini vurguluyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, hisse senetleri başta olmak üzere riskli varlık sınıfı genelinde geniş çaplı değer kazanımları görülebilir.

Finans piyasalarında Goldilocks ya da Goldilocks Ekonomisi, bir ekonominin "ne çok sıcak ne de çok soğuk" olduğu, yani tam dengede seyrettiği ideal durumu ifade eder.