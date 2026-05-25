Galatasaray'ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.

Bir dönem Newcastle'da forma giyen Chris Waddle, eski takımını değerlendirirken flaş bir transfer önerisinde bulundu. Geçtiğimiz sezon başında Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın boşluğunun hala doldurulamadığını hatırlatan Waddle, yönetimin Osimhen transferi için elini çabuk tutması gerektiğini vurguladı.

Punch'ta Waddle'ın konuyla ilgili sözlerini referans alan haberde Osimhen'e olan hayranlığı öne çıkarıldı. "Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde." ifadelerini kullanan Waddle'ın Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak Osimhen'i istediği aktarıldı.

Osimhen'in Ada futboluna mükemmel uyum sağlayacağını belirten İngiliz efsane, sözlerini şöyle sürdürdü: "Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle dışında en az beş dev kulüp daha onun için sıraya girer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Osimhen'i satmayı düşünmediklerini ve bir fiyat belirlemeyeceklerini aktarmıştı.