Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı için elindeki isimlere gelen teklifleri gözden geçiriyor.

Galatasaray’da bu doğrultuda Premier Lig takımlarının radarında olan Roland Sallai'nin geleceği de merak konusu.

TRT Spor'un haberine göre İngiliz ekibi Fulham, sarı kırmızılıların kapısını tekrar çalabilir. Londra ekibi, Macar futbolcu için devre arasında Galatasaray'a 10 milyon Euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak yönetim bu teklifi reddetmişti.

Galatasaray'ın, Sallai için en az 15 milyon Euro bandında teklif beklediği aktarılırken, bu durumda 10+4 yabancı kuralının etkili olduğu da ifade edildi.

Freiburg’tan 6 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan Macar futbolcu, bu sezon 47 resmi maçta çoğunlukla sağ bekte görev alarak 1 gol, 4 asist kaydetti.