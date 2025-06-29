Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde yeni bir maceraya atılabilir… Şu anda takım çalıştırmayan ve yorumculuk yapan Sergen Yalçın için İngiltere’den teklif var. İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers (QPR), Sergen Yalçın’ı gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sezonu 15. sırada tamamlayan ve mevcut teknik direktörü Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan QPR, yeni dönemde takımı Sergen Yalçın’a emanet etmek istiyor.
Queens Park Rangers (QPR), 2024-2025 sezonunu İngiltere Championship'te 46 maçta 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 18 mağlubiyetle tamamlamıştı.