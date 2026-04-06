Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta Londra’da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarında, yatırımcılarla gizli bilgi veya değerlendirmelerin paylaşıldığına yönelik iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu duyurdu. Reuters'ın "faiz artışı sinyali verildi" yönündeki haberinin ardından bu açıklama yapıldı.

"KAMUYA AÇIK VERİLER PAYLAŞILDI"

Pazar günü yapılan resmi açıklamada TCMB, toplantıların içeriğinin tamamen kamuoyuna açık para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlı olduğunu vurguladı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, yurt içinde veya yurt dışında hiçbir üçüncü tarafla kamuya açık olmayan bir bilgiyi veya politika değerlendirmesini hiçbir koşulda paylaşmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, bu tür brifinglerin makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruları yanıtlamayı ve para politikası uygulamalarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, Mehmet Şimşek’in prensip gereği gerek yurt içi gerekse yurt dışı toplantılarda faiz politikasına ilişkin hiçbir şekilde yorum yapmadığının altını çizdi. Geçtiğimiz hafta onlarca yabancı yatırımcıyla yapılan görüşmelerin, dezenflasyon sürecini desteklemek ve lirayı korumak adına atılan adımları anlatma amacı taşıdığı ifade edildi.

İNGİLİZ EKONOMİST ASH'TEN ELEŞTİRİ: GERİ ADIM ATMAK BİR HATA

Reuters'ın haberine ve ekonomi yönetiminin yalanlama mesajlarına ünlü ekonomist Timothy Ash'ten eleştiri geldi. Ash, Merkez Bankası’nın savunma yapmak yerine süreci sahiplenmesi gerektiğini savundu.

"MESAJ NET OLMALI"

Timothy Ash, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Körfez’deki savaş risklerine dikkat çekerek şu yorumu yaptı:

"Dürüst olmak gerekirse; TCMB bu durumu sahiplenmeliydi. Verilmesi gereken mesaj: 'Körfez Savaşı'ndan kaynaklanan risklere karşı faiz artırımı dahil ne gerekiyorsa yapacağız' şeklinde olmalıydı. Londra gezisinin amacı güven vermekti; şimdi yapılan açıklamalardan geri adım atmak bir hatadır."

Ash’e göre, bölgesel istikrarsızlıkların ekonomik etkilerine karşı kararlı bir duruş sergilemek yerine yapılan yalanlamalar, yatırımcı nezdinde verilmek istenen "güvence" mesajına zarar verebilir.