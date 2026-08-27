Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında resmi bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Basına konu olduğu üzere T.A. hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi. Soruşturmanın temelinde, Ash'in Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşma yer alıyor. Ekonomist, bu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözler sarf etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, basına yansıyan bu gelişme üzerine resmi açıklamasında soruşturma sürecinin başladığını teyit etti.

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