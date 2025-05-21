UEFA Avrupa Ligi final maçında, iki İngiliz ekibi Tottenham ve Manchester United, İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Londra ekibi Tottenham, şampiyonluğa ulaştı.

Manchester United takımında milli kaleci Altay Bayındır, yedek başladığı karşılaşmada süre almadı.

İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada Tottenham, 41. dakikada öne geçti. Sol kanattan Pape Sarr'ın ortasında ön direğe hareketlenen Brennan Johnson'ın vuruşunda Luke Shaw'a da çarpan top ağlarla buluştu.

Tottenham bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda savunmasını sıkılaştıran ve hızlı hücumlarla pozisyon arayan Tottenham, final paslarında yaptığı hatalar nedeniyle farkı açamadı. Tottenham'ın katı savunmasını aşmayı başaramayan Manchester United da son 15 dakikaya kadar pozisyon bulmakta sıkıntı çekti. Alejandro Garnacho ve Joshua Zirkzee'nin oyuna girmesiyle baskısını arttıran Manchester ekibi, girdiği birkaç pozisyonda da bu kez de kaleci Guglielmo Vicario'yu geçmeyi başaramadı.

41 YIL SONRA AVRUPA'DA İLK KUPA

Manchester United'ın ikinci 45 dakikada girdiği en ciddi tehlikede Micky van de Ven, topu çizgiden çıkarmayı başardı. Kullanılan serbest vuruşta Guglielmo Vicario'nun kısa düşen yumruğu sonrası topla buluşan Rasmus Hojlund'un vuruşu ağlara girmek üzereyken, Micky van de Ven yaptığı inanılmaz müdahale ile golü önledi.

Son dakikaları oldukça gergin geçen maçın ikinci yarısında İki takım da skoru değiştiremeyince İngiliz finalini kazanan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. Londra ekibi böylece 41 yıl aranın ardından Avrupa'da bir kupa kazanmış oldu. Tottenham en son 1984 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştı.