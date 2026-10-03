Endüstriyel futbolun çehresi, yabancı yatırımcıların pazara girmesiyle geri dönülemez biçimde değişti. 2008’de Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Mansur bin Zayid Al Nehyan yönetimindeki Abu Dhabi United Group’un (ADUG) Manchester City’yi satın alması, bu dönüşümün zirvesiydi.

BAE SERMAYESİ

Orta sıralarda mücadele eden kulüp, BAE sermayesinin desteğiyle agresif bir finansal projeye dönüştü. Hızlı büyümenin arkasında, sportif gelirden ziyade Etihad Airways ve Etisalat gibi Abu Dabi merkezli şirketlerle yapılan şişirilmiş anlaşmalar yatıyordu. Premier Lig tarihinin en büyük disiplin soruşturmasındaki iddialara göre, devasa sponsorluk bedellerinin yüzde 80’den fazlası doğrudan kulüp sahiplerinin şirketlerinden gizlice finanse edildi. Böylece, kulüp bilançoları UEFA limitlerini aşarak kağıt üzerinde kârlı göründü.

PİYASA ALTÜST

Yaratılan bu suni bütçe, transfer pazarında hiperenflasyona yol açtı. 15 yılda sadece bonservislere 2.5 milyar Euro harcandı. Jack Grealish için 117 milyon Euro, Kevin De Bruyne için 75 milyon Euro bonservis ödendi.

Erling Haaland’ın 60 milyon Euro’luk fesih bedeli ve yıllık 45 milyon Euro’luk maaş paketiyle maliyet astronomik seviyeye ulaştı. Rakiplerin asla rekabet edemeyeceği yapay bir piyasa yarattı.

Sistemin asıl karanlık dolandırıcılık boyutu, kulübün maaş bütçesini düşük göstermek amacıyla kurgulanan yasa dışı gölge sözleşmelerde gizliydi. Eski menajer Roberto Mancini’nin 1.75 milyon sterlinlik resmi maaşına ek olarak, Al Jazira kulübü üzerinden gizli danışmanlık adıyla her yıl milyonlarca sterlin daha aldığı belgelendi. Benzer yöntemlerin bazı oyuncu menajerlerine uygulandığı açıkça kanıtlandı.

City’nin ünlü kalecisi Gianluigi Donnarumma

KUPALARI GERi ALINABiLiR

2009-2018 arasındaki 9 sezonu kapsayan süreçte kulübün 114 kural ihlali yaptığı belirlendi. 2018 sonrasında başlatılan resmi soruşturma sürecinde ise denetim makamlarıyla iş birliği yapmaktan kaçındığı belgelendi. Şampiyonluk unvanlarının geri alınması, yüz milyonlarca Euro’luk tarihi para cezaları ve rekor puan silme yaptırımlarının ötesinde, kulübün Premier Lig'den tamamen ihraç edilerek alt kümelere düşürülmesi en güçlü ve gerçekçi seçenekler arasında. 2009-2018 arası Manchester City, 3 Premier Lig ve 4 yerel kupa, toplamda 7 kupa kazandı. 2023 yılında da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdı.

Haaland’ın geleceği belirsiz

Kulübün yıldız futbolcusu Norveçli golcü Erling Haaland menajerlik komisyonları, imza parası ve yıllık 45 milyon Euro’yu bulan bonus dahil maaş paketiyle toplamda 250 milyon Euro’nun üzerinde bir taahhütle transfer edildi. Kulübün davayı kaybetmesi halinde, yıllık maliyeti 45 milyon Euro’yu aşan Haaland'ı alt lig bütçesiyle kadroda tutmasının finansal açıdan imkansız olacağı öngörülüyor.