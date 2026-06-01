Liverpool ve Manchester City formalarıyla 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Premier Lig tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olan James Milner, kramponlarını astı. 40 yaşındaki Milner; Leeds United, Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve Brighton takımlarında top koşturdu. Milner'ın kariyerinde 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2 İngiltere Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

