Yaklaşan düğün sezonuyla beraber sosyal medyada da ilginç bir ritüel trend oldu. Gelin adayları düğünden önceki gün toprağa çiğ sosis gömüyor. TikTok'ta yayılan bu sıra dışı gelenek Avrupa ülkelerinde yayılmaya başladı.

TOPRAĞA SOSİS GÖMÜYORLAR

Avrupa, düğünlerinde uğur getirmesi düşüncesiyle eski, yeni ya da mavi bir nesne kullanıyorlar. Ya da damadın gelini önceden görmemesi gibi ritüeller var. Fakat sosis gömme inanışı, batıl inançlar arasında hızla popülerleşen ritüellerden biri oldu. Düğün günün güneşli geçmesini isteyenler bu yüzden toprağa sosis gömüyorlar.

GELİNLER BU RİTÜELE 'MUCİZE' DİYOR

Uygulayanlardan biri de İskoçya'da yaşayan Natasha Bennett oldu. Düğün günü havanın yüzde 70 yağmurlu olacağını söyleyen Bennett,bu ritüeli uyguladıkta sonra düğün sabahı berrak ve güneşli bir gökyüzü ile karşılaştığını söyledi. Bennett, gelecekteki gelinler içinse "İşe yarıyor, söz veriyorum!" diyerek deneyimini paylaştı.

Yöntemi deneyen çok sayıda gelin bu ritüele 'mucize' diyerek sosyal medyada paylaştı.

Fakat ritüelin nereden çıktığı bilinmese de İngiltere ya da İskoçya kökenli olduğu tahmin ediliyor. Düğünde yağmurun evliliğe bereket ve uzun ömür getireceğine inanılırken, çiftlerin çoğu hala kuru ve güneşli bir günü tercih ediyor.