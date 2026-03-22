İngiltere’de bugünlerde kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sebep? İran’ın 4 bin kilometre ötedeki Diego Garcia üssünü "çat" diye vurabilmesi. Yıllardır "İran’ın menzili kısa, Avrupa’ya yetişmez" diye anlatılan masallar, Cumartesi sabahı yerle bir oldu. Tartışmaya son noktayı ünlü televizyoncu Piers Morgan ve emekli generaller koydu: "Sıfır savunmamız var!"

PIERS MORGAN: "İRAN YALAN SÖYLEDİ, BİZİM SAVUNMAMIZ SIFIR!"

Ünlü televizyoncu Piers Morgan da sosyal medya hesabından adeta pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Morgan, İran'ın füze kapasitesi konusunda dünyayı yanılttığını belirterek, "İran menzil konusunda açıkça yalan söyledi. Bu, bizi vurabilecekleri anlamına geliyor ve biz bu füzelere karşı sıfır, tekrar ediyorum sıfır savunma kapasitesine sahibiz. Çok endişe verici!" dedi.

"YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK!"

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) eski Mareşali Sean Bell, canlı yayında Morgan’ı destekleyen bir tablo çizdi.

General Bell'in yaptığı tüyler ürperten analiz: “Eğer İran İngiltere’ye bir füze fırlatırsa, o füzenin Londra’ya gelişini radarlarımızla kesinlikle takip edebiliriz. Ancak mesele şu ki; onu durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok!”

Bu açıklamada, General Bell İngiltere’nin balistik füze savunma kapasitesinin sadece "izlemekten" ibaret olduğunu iddia etti.

UZAYDA SÜRTÜNME YOK, TEHLİKE ÇOK!

Askeri uzmanlara göre İran, füzeyi bir kez uzay boşluğuna çıkardıktan sonra menzil sınırı tanımıyor. Uzayda hava sürtünmesi (drag) olmadığı için füze serbestçe süzülüyor; asıl teknoloji ise füzeyi iniş sırasında (re-entry) kontrol edebilmekte yatıyor. İran'ın 4 bin kilometreyi vurması, bu teknolojiyi çözdüğünün ve hedefinin aslında 12 bin kilometre ötedeki ABD ana karası olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor.

İRAN FÜZEYİ NEDEN ŞİMDİ DENEDİ?

İngiltere Başbakan Starmer, "Gelin bizim üsleri kullanın" diyerek ABD’nin İran operasyonuna kapıları açmıştı. Tahran yönetimi de aslında bir nevi mesaj yolladı: "Madem kapıları açtın, o zaman 4 bin kilometreden misafirin oluruz." Şu an haritayı önüne koyan her Avrupalı lider İran'ın menzilini 4 bin kilometreye çıkardığı füze karşısında şoke oldu. Bu füze ile Avrupa'nın başkentleri Paris, Berlin, Roma... hepsi artık İran'ın "tek tuş" uzağında kalıyor.

NATO FÜZE KALKANININ KÖR NOKTASI NE?

Peki, milyonlarca dolar harcanan NATO’nun meşhur füze kalkanı nerede? İşte o acı gerçek:

NATO'nun Polonya ve Romanya'daki sistemleri, füzeleri "yükseliş" aşamasında yakalamak üzere tasarlandı. Ancak İran’ın menzilini 4 bin kilometreye çıkarması, füzelerin bu kalkanın üzerinden "aşarak" geçmesine neden oluyor.

Mevcut kalkan daha çok Orta Avrupa’yı koruyor. Londra gibi Kuzeybatı Avrupa merkezleri, bu şemsiyenin kıyısında ve savunmasız kalıyor.

MaRV TEKNOLOJİSİ NEDEN DURDURULAMIYOR?

İran’ın Khorramshahr-4 füzesi, sadece hızıyla değil "kurnazlığıyla" da baş ağrıtıyor:

Öngörülemez yörünge: Bu füze (MaRV), atmosfere girerken yön değiştirebiliyor. Radar "buraya düşecek" derken, füze başka bir sokağa yönelebiliyor.

Terminal aşamada Mach 16 hıza ulaşıyor. Savunma sistemlerinin tepki vermesi için saniyeler bile yok.

KAPASİTE KARŞILAŞTIRMASI: KİMDE NE VAR?