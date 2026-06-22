Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden EasyJet, milyar sterlinlik satın alma hamlesine kapılarını kapattı. ABD merkezli fon yönetim şirketi Castlelake’in havayolunu bünyesine katmak için yaptığı 4.74 milyar sterlin değerindeki teklif, EasyJet yönetim kurulu tarafından geri çevrildi. Yönetim kurulu söz konusu satın alma girişimini "son derece fırsatçı" bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

"ÜÇ KEZ KAPILARINI ÇALDIK"

Satın alma sürecine ilişkin Castlelake cephesinden yapılan açıklamada, EasyJet yönetimine bu ay içerisinde üç farklı teklif sunulduğu ancak tamamının olumsuz yanıtlandığı bildirildi. ABD'li yatırım firması, havayolu şirketinin yönetim kuruluyla yapıcı bir müzakere ortamı kurulamadığını ileri sürdü. Şirket, hissedarların bu teklifi doğrudan kendilerinin değerlendirebilmesi amacıyla son teklifin detaylarını kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını duyurdu.

Mevcut durumda EasyJet üzerinde %2.14 oranında hissesi bulunan Castlelake için İngiltere satın alma mevzuatı gereği zaman daralıyor. ABD'li fon şirketinin, bu cuma günü saat 17:00'ye kadar havayolu şirketi için resmi teklifini sunması veya süreçten tamamen çekildiğini açıklaması gerekiyor.

Yatırım firmasının sunduğu son pakette, EasyJet hissedarlarına hisse başına 625 peni ödeme yapılması öngörülüyor. Bu rakam, şirketin geçen haftaki son cuma kapanış fiyatının %24 üzerinde bir prime işaret ediyor.

AB MEVZUATINA UYGUN MU?

Avrupa Birliği (AB) havacılık kuralları gereği, EasyJet'in çoğunluk hisselerinin AB vatandaşlarına ait olması zorunluluğu bulunuyor. ABD merkezli Castlelake, bu yasal engeli aşmak ve havayolunun değerli varlıkları ile uçuş ağını korumak adına tüm kurallara uyum sağlayacak esnek bir mülkiyet yapısı modeli geliştirdiklerini açıkladı. Yatırım firması, bu hamleyle şirketin pazardaki direncini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.