İngiltere'de Kral'ın doğum gününü kutlamak için yapılan geleneksel "Renkleri Taşıma" (Trooping the Colour) geçit töreni, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'nin özenle hazırlandığı bir etkinlik olurdu.

Ancak bu yıl,İngiliz Kraliyeti halkın hayranlık dolu alkışlarıyla değil, öfke dolu yuhalamalarıyla karşılandı.

"Cumhuriyet" adlı sivil toplum örgütü üyeleri, The Mall Caddesi'nde monarşinin kaldırılması yönünde çağrıda bulunarak sarı pankartlarla eylem yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Galler Prensesi Kate'in geçit töreni sırasında protestoculara baktığı anlar yer aldı.

Protestocular, geçit töreni sırasında Kral Charles ve Kraliçe Camila'yı hedef alarak sesin dozunu en yüksek seviyeye çıkardı. Megafonlar "Monarşiye son" sloganlarını caddeye taşırken davullar camları titretti.

Onların hemen arkasından gelen Prenses Kate ve üç çocuğu da eylemlere tanıklık etti. Prens William, Prens Edward ve Prenses Anne ise geleneklere uygun olarak törene at sırtında katıldı.

"Benim Kralım Değil" sloganları atan eylemciler, monarşi karşıtı şarkılar söyleyerek "Saltanatı Durdurun" yazılı şemsiyeler açtı.

Sloganlar karşısında ifadesiz kalan Prenses Kate'in git gide kararan bakışları kameralara yansıdı.

MONARŞİ'YE ZARAR BÜYÜYOR

Monarşi karşıtı Cumhuriyet grubunun, Mart ayındaki İngiliz Milletler Topluluğu Günü ve Kral Charles'ın taç giyme töreni dahil olmak üzere geçmişte de birçok kraliyet etkinliğinde protestolar düzenlediği biliniyor.

Eski BBC Kraliyet Muhabiri Jennie Bond, eylemlerin cumhuriyetçi hareketin sesini daha fazla duyurduğunu ve monarşinin popülaritesine zarar vermeye başladığını belirtti.

Bond, kraliyet ailesinin bu sesleri görmezden gelerek görevlerine odaklanmaktan başka çaresi olmadığını ifade etti.

Törenin ardından Galler Prens ve Prensesi, Kensington Royal Instagram hesabından tören fotoğraflarını paylaşarak katılanlara teşekkür etti.

Londra'da bulunmayan Prens Harry ise aynı saatlerde Düsseldorf'taki Invictus Oyunları töreni için yayınladığı video mesajla askeri personele teşekkürlerini iletti.