İngiliz Prensi Harry'nin eşi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evindeki dijital cihazlarda çocuk istismarı içeren videolar bulundu. Görüntüleri, Thomas Markle'ın oğlu Thomas Markle Jr. bularak adli makamlara bildirdi. Thomas Markle Jr., görüntülerden birinin babasının Meksika'daki eski evinde çekilmiş olabileceğini söyledi.
Görüntülerin çekildiği yer araştırılıyor
Thomas Markle Jr.’ın, bulduğu görüntülerden birinin babasının Meksika’da yaşadığı dönemde kullandığı eski evinde çekilmiş olabileceğini ifade ettiği aktarıldı.
Olayla ilgili adli sürecin ayrıntılarına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde başka bir açıklamaya yer verilmedi.