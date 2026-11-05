Andrew Mountbatten-Windsor'a, İngiltere Yüksek Mahkemesinde Türk bir iş insanına karşı açılan dolandırıcılık davasında ifade vermesini gerektiren bir tanıklık celbi tebliğ edildi.

Buna Çocukları zengin isimlerle fuhuşa zorlayan suç ağının lideri Jeffrey Epstein'le bağlantıları ortaya çıktıktan sonra prenslik ünvanı babası Kral Charles feshedilen Mountbatten-Windsor'ın ismi 50 milyon TL'lik dolandırıcılık davasına karıştı.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre celp, eski prensin aralık ayı ortasında bizzat ya da çevrimiçi olarak mahkemede tanık olarak hazır bulunmasını gerektirecek.

Bu gelişmeyle birlikte 19. yüzyıldan bu yana ilk kez bir kraliyet mensubuna tanıklık celbi çıkarılmış oldu.

51 MİLYON TL'Yİ 'KRALİYETE' GÖNDERDİ

Buna göre 81 yaşındaki iş insanı Nebahat İşbilen, sonradan FETÖ'cü olduğu öğrenilen eski danışmanı Selman Türk tarafından 750 bin Sterlin ödemeye ikna edildi.

Daily Mail'e göre İşbilen, Türk’ün kendisini kandırarak pasaport işlemlerine yardım etmesi için Andrew’a 750 bin sterlin gönderdiğini sanıyordu. Ancak bu Türk'ün dolandırıcılık için ürettiği bir yalandı.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre Türk'ün; Andrew'a 350 bin sterlin, York Düşesi'ne 225 bin sterlin, Prenses Eugenie'ye 25 bin sterlin ve Prenses Beatrice'in düğünü için 750 bin sterlin tutarında "hediye" ödemesi organize ettiği öne sürüldü.

İşbilen'in avukatları Londra'daki mahkemede onlarca milyon sterlinlik kaynağın kötüye kullanıldığını ve Selman Türk'ün bu paraların akıbetini açıklayamadığını belirtti.

Avukatlar daha önce mahkemede, "Para, Bayan İşbilen ile bağlantısı olmayan amaçlar için kullanıldı; örneğin York Dükü Prens Andrew'a ve York Düşesi Sarah'ya önemli miktarlarda ödemeler yapıldı" beyanında bulundu.

Dosyada York ailesine yönelik herhangi bir suçlama yer almazken, ailenin 2023 yılında Nebahat İşbilen ile miktarı açıklanmayan bir geri ödeme içeren bir "uzlaşma" sağladığı mahkeme kayıtlarına yansıdı.

ESKİ PRENS'İ YARGIÇ ÇAĞIRDI

Suçlamaları reddeden Selman Türk ve avukatları, olayların kendi aktardıkları seyrinin teyit edilebilmesi amacıyla Mountbatten-Windsor'ın ifade vermesini talep etti.

Yargıç Johnson, 23 Ekim tarihli kararında talebi kabul ederek eski prensten tanıklık istenmesine izin verdi.

Yargıç Johnson kararında şu ifadeleri kaydetti:

"İddiaların ciddiyeti, hem kendi nitelikleri hem de daha geniş etkileri göz önüne alındığında, adalet gereği Selman Türk'e, ilgili ve önemli gördüğü kanıtları kullanarak kendi savunmasını sunma fırsatı verilmelidir."

Kararın Selman Türk'e "Bay Mountbatten-Windsor'dan ifade talep etme izni vermek" anlamına geldiğini aktaran Yargıç Johnson, "Uygulamada bu durum muhtemelen bir tanıklık celbi çıkarılmasını gerektirecektir; celbin duruşmanın başlamasından yedi günden daha önce çıkarılması koşuluyla mahkemenin ek iznine gerek duyulmaksızın işlem yapılabilir" dedi.

Duruşmanın 16 Kasım haftasında başlaması öngörülürken, Yargıç Johnson eski prensin sürece kendi rızasıyla katılmayacağını öngörerek şu değerlendirmede bulundu: