Prenses Diana’nın kardeşi Earl Charles Spencer’ın kaleme aldığı ve 22 Eylül’de yayımlanması planlanan anı kitabı, henüz raflara çıkmadan hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Spencer’ın Diana’yı anlattığı “Swan Song: Diana, My Sister” adlı kitabın Hollandaca baskısına ait bazı nüshalar, matbaadan yayınevine götürüldüğü sırada bir kamyondan çalındı.

KAMYON ŞOFÖRÜ MOLADAYDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, hırsızlar kitabın Hollandaca baskısına ait dört nüshayı ele geçirdi. Olay sırasında kamyon şoförünün zorunlu dinlenme molası verdiği ve aracın kabininde uyuduğu ifade edildi.

AYRINTILAR HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Kitapların çalındığı noktanın neresi olduğu ise henüz açıklanmadı. Hollanda polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, çalınan nüshaların akıbeti ve hırsızlığın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

YAYIMLANMADAN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN OLAY

Charles Spencer’ın anı kitabının 22 Eylül’de okuyucuyla buluşması planlanıyor. Diana’nın kardeşi olan Spencer, kitapta Prenses Diana ile ilişkisini ve ailesine dair anılarını kaleme alıyor.

Kitabın henüz resmi olarak yayımlanmadan çalınması, özellikle İngiliz Kraliyet Ailesi'ni konu alan içeriği nedeniyle dikkat çekti. Ancak hırsızlığın kitabın içeriğiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.

KİTABIN BİR BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Charles Spencer, anı kitabında Prenses Diana’nın cenaze törenine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıya da yer verdi. Spencer, Diana’nın 15 yaşındaki Prens William ile 12 yaşındaki Prens Harry’nin annelerinin cenaze kortejinde yürümesini istemeyeceğini savunduğunu ve bu görüşünün dönemin Galler Prensi Charles’ın sert tepkisine yol açtığını öne sürdü. Daily Mail, söz konusu ifadelerin Spencer’ın yakında yayımlanacak kitabından bir bölümde yer aldığını aktardı.

‘ÇOK GEÇMEDEN UNUTACAĞIZ’

Galler Prensesi Diana'nın kardeşi Kont Spencer, Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden kısa bir süre sonra "Çok geçmeden unutacağız" dediğini de yazmıştı.