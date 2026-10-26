Capital Economics, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde gelecek yıl sonuna kadar toplam 850 baz puanlık ilave indirim yaparak faizi yüzde 27,50 seviyesine çekmesini beklediğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, TCMB'nin bir hafta vadeli repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya düşürmesinin beklentilerle uyumlu olduğu belirtildi. Bankanın ağustos ayında bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasının fonlama maliyetini fiilen 300 baz puan düşürdüğü ve faiz indirimlerine geçişin işareti olduğu aktarıldı.

Değerlendirmede ayrıca, eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 29,7'ye gerileyerek 2021 sonundan bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indiğine dikkat çekildi. Son dönemde aylık enflasyon oranlarının da pandemi sonrası Türkiye standartlarına göre düşük seyrettiği kaydedildi.

ENFLASYON VE FAİZ İÇİN TAHMİN GELDİ

Kurum, enflasyonun 2027 sonunda yaklaşık yüzde 20'ye gerilemesini ve böylece faiz indirimlerinin devamı için alan oluşmasını beklediğini aktardı.

Bu kapsamda TCMB'nin aralık ayında 100 baz puanlık ilave indirimle politika faizini yüzde 35'e, 2027 sonuna kadar ise yüzde 27,50'ye düşüreceği tahmin edildi.

Capital Economics, bu seviyelerde dahi reel faizlerin belirgin biçimde pozitif kalacağını söylerken, enflasyondaki olası yükselişlerin veya Türk lirası üzerindeki baskının faiz indirim sürecinde duraklamalara yol açabileceğini belirtti.