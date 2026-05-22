Analistler, Erdoğan’ın en güçlü rakibinin mahkeme kararıyla görevden alınmasının piyasalarda tetiklediği panik sonrası sermaye çıkışlarının devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Üst düzey Türk yetkililer, mahkemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar üzerindeki gücünü pekiştiren kritik kararı sonrası piyasalarda yaşanan panik dalgasını dindirmek ve demokratik gerileme konusundaki endişeleri gidermek amacıyla yatırımcılara güvence vermeye çalıştı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN İSTİKRAR MESAJI

Londra’daki yatırımcı toplantılarından yeni dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ana muhalefet partisi liderinin görevden alınması kararıyla sarsılan piyasalardaki çalkantıyı durdurmak için Cuma günü ekonomi yönetimini topladı.

Toplantı sonrası Finansal İstikrar Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ayrıntılara girilmeden, makro-finansal istikrarı korumak ve dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamını sağlamak için "gerekli ve koordineli adımların atılacağı" vurgulandı.

SİYASİ TABLO VE SEÇİM SENARYOLARI

Ankara’daki mahkemenin şok kararıyla Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı ve partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesine hükmedildi.

Analistler, ana muhalefet partisini felce uğratabilecek bu hamlenin, Erdoğan’ın 23 yıllık iktidarını uzatmasının önünü açtığını ve Cumhurbaşkanı’nın bu sonbahar kadar erken bir tarihte erken genel seçim kararı alabileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA SERT HAREKETLER GÖRÜLDÜ

Kararın sonrası Perşembe günü öğleden sonra Türk borsasında satışlar derinleşti ve endeks günü yüzde 6’nın üzerinde kayıpla kapattı.

Reuters ve Bloomberg’in haberlerine göre, döviz piyasalarında kamu bankaları lirayı desteklemek amacıyla yaklaşık 8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.

Bu sert piyasa tepkisi, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezası almasıyla yaşanan çalkantıyı anımsattı.

Söz konusu dönemde Merkez Bankası lirayı desteklemek için 50 milyar dolar harcamış ve faiz artırımlarına gitmek zorunda kalmıştı.

Cuma günü piyasalarda daha sakin bir seyir görülüyordu. Borsa İstanbul erken işlemlerde yüzde 1,5 yükselirken, Türk Lirası dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek 45,7 seviyesine geriledi.

EKONOMİK KIRILGANLIK VE DIŞ RİSKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen bir yatırım konferansında "günlük gelişmelerin etkilerinin geçici olduğunu" ve Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirterek iyimser bir tablo çizdi.

Ancak Türkiye ekonomisi, enerji ihtiyacının dörtte üçünü ithal etmesi nedeniyle İran’daki savaşın yarattığı baskı altında. Mart ayında döviz rezervlerinde 43 milyar dolarlık rekor bir düşüş yaşanırken, cari açık genişlemeye devam ediyor ve enflasyon yüzde 33 seviyesinde seyrediyor.

Capital Economics kıdemli ekonomisti Liam Peach, "Türkiye bugün siyasi şoklara karşı çok daha kırılgan bir durumda," dedi.

SİYASİ BELİRSİZLİK ETKİSİNDE REZERV KAYBI ENDİŞESİ

JPMorgan ekonomistleri ise yayımladıkları notta, artan siyasi riskler ve zorlu küresel koşullar nedeniyle sermaye çıkışlarının süreceğini ve döviz rezervlerindeki kayıpların yeniden başlayacağı tahmininde bulundu. Verilere göre, yabancıların elindeki toplam yerel varlık tutarı 63 milyar dolar seviyesinde bulunuyor; bu rakam Merkez Bankası’nın net rezervlerinin üzerinde bir riski gösteriyor.