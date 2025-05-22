Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham, 17 yıl sonra ilk büyük zaferini yaşadı.

İngiliz gazeteleri bu başarıda en büyük payı Ange Postecoglou’ya verdi.

'DOSTUM BEN BİR KAZANANIM'

Avustralyalı teknik adam Postecoglou, maçın ardından yaptığı açıklamada iddialı sözleriyle dikkat çekti:

"Kariyerim boyunca yaptığım tek şey kazanmak oldu. Daniel (Levy) bile şöyle dedi: 'Geçmişte kazananları tercih ettik ve şimdi Ange’ye sahibiz.' Dostum, ben bir kazananım."

Koltuğunun sallandığı yönündeki söylentilere de göndermede bulunan deneyimli çalıştırıcı, kulüpte kalıp kalmayacağına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ bu takımı kuruyoruz. Takıma biraz daha tecrübe katmamız gerekiyor. Bu karar benim elimde değil ama tek önemsediğim şey bu kupaydı."

İNGİLİZ BASINI GÖKLERE ÇIKARDI

Zaferin ardından İngiltere basını Postecoglou’ya övgüler yağdırdı:

The Telegraph: “Ange Postecoglou sözünü tuttu ve Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son verdi.”

The Guardian: “Dostum, ben bir kazananım: Postecoglou Avrupa Ligi zaferinin ardından Tottenham’da devam etmek istiyor.”

Daily Mail: “Postecoglou’nun takımı 17 yıllık kupa hasretine Manchester United karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle son verdi.”

Independent: “Bu, Ange Postecoglou’nun en büyük başarısı mı?”

BBC: “Bu Tottenham takımının, felaket bir lig sezonunun ardından 17 yıl sonra ilk gümüş madalyasını ve 1984’ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanabileceğine kimse inanmıyordu.”

MANCHESTER CEPHESİNDE SULAR DURULMUYOR

Finalin kaybeden tarafı Manchester United'da ise teknik direktör Ruben Amorim’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Portekizli teknik adam, “Eğer yönetim kurulu ve taraftarlar benim doğru kişi olmadığımı düşünürse, ertesi gün tazminatsız giderim,” ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

"Ama bırakmayacağım. İşime gerçekten güveniyorum ve yöntemimde hiçbir değişiklik yapmayacağım."