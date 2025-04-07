Jaguar Land Rover Automotive, Donald Trump yönetiminin uyguladığı yüzde 25’lik ithalat vergisi sebebiyle ABD’ye yapılan sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı. İngiltere’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan firma, nisan ayı boyunca ABD’ye araç sevk etmeme kararı aldı.

JAGUAR LAND ROVER ABD SEVKİYATLARINA ARA VERDİ

Şirket bu durumu, yeni ticaret koşullarını göz önünde tutarak aldıkları bir tedbir olarak açıkladı. Yeni getirilen gümrük vergisi, özellikle ABD pazarında araç fiyatlarını 5 bin ile 10 bin dolar arasında artışa neden olabilir.

Bu artış yalnızca tüketicileri değil, aynı zamanda üretici firmalarını da ciddi biçimde etkilemesi beklenebilir. Jaguar Land Rover, her sene yaklaşık 400 bin aracın dörtte birini ABD pazarına ihraç ediyor. Uzmanlar, şirketin mevcut araç stoğunun yaklaşık iki aylık talebi karşılayabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Sevkiyatların yeniden başlaması durumunda yeni araçların Amerika’ya ulaşması yaklaşık 21 gün sürecek. Bu gecikme, yaz aylarında artacak talep ile beraber bayi ağlarında stok sıkıntılarına yol açabileceği aktarılıyor.

Jaguar Land Rover’ın bu hamlesi,Trump'ın tarifelerine bir cevap olarak nitelendiriliyor. Aynı hafta içerisinde, Nintendo da Switch 2 oyun konsolunun ABD ön siparişlerini ertelediğini açıklamıştı.

Trump'ın tarifeleri ticaret savaşlarının başladığının işareti olarak nitelendirilebilir. ABD’nin yeni ticaret politikaları; yalnızca otomotiv ve elektronik sektörlerini değil, giyim gibi daha geniş endüstrileri de olumsuz yönde etkileyebilir.