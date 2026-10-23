Filipinler'de ikamet eden Sussex Düşesi'nin görüşmediği babası Thomas Markle Sr hakkında, çocuk istismarı görüntüleri bulundurma şüphesiyle polis soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı.

The Sun gazetesinin haberine göre, 82 yaşındaki Markle'ın Cebu kentindeki evinde, aile hatıralarıyla bir arada tutulan dört büyük kutuda çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi.

Söz konusu materyallerin, Düşes'in üvey kardeşi Thomas Markle Jr tarafından ortaya çıkarıldığı belirtildi.

ÜVEY OĞLU İHBAR ETTİ

Filipinler polisinin delillere el koyduğu, FBI'ın da ABD vatandaşı Markle'ın bir dönem yaşadığı ABD'de soruşturma başlatma ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

Filipinler'deki çocuk istismarı birimine yeminli bir ifade sunan 60 yaşındaki Thomas Markle Jr, The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu materyali bulduğumda dehşete düştüm ve babamı ihbar etmekten başka seçeneğim kalmadı. Yıllarca ona destek oldum, baktım ve yardım ettim; ancak bu artık bitti. Aleyhine ifade vermeye çağrılmadığım sürece babamla bir daha asla konuşmayacağım."

Babasının 2022 yılında geçirdiği hayati tehlike arz eden felcin ardından bakımını üstlenen Markle Jr, arkadaşlarına bu keşfin kendisini sarstığını belirterek bir yakınına şu ifadeleri aktardı:

"Bunun tamamen yasa dışı olduğunu ve bundan kurtulmazsam beni uzun süre hapse sokacağını hemen anladım. İhanete uğramış, öfkeli ve tiksinmiş hissettim; onu ihbar etmem gerektiğini fark ettim."

Markle Jr'ın temmuz ayında hem FBI İhbar Hattı'na hem de ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Ulusal Merkezi'ne ve babasının ikamet ettiği Pensilvanya eyalet polisine ihbarda bulunduğu belirtildi.

PRENSES İDDİALAR İSYAN ETTİ

Dijital Veriler ve Aile İçi Karşıt Açıklamalar Markle Jr; eski aile video kayıtları, kitaplar ve cep telefonlarının arasında "çıplak küçük kız çocuklarıyla dolu eski kitaplar" bulduğunu ve yerel bir bilişim uzmanının desteğiyle sabit disklere eriştiğini ifade etti.

Markle Jr, bilgisayar içeriğine ilişkin olarak, "Masaüstü, hayal edilebilecek en iğrenç çocuk istismarına bağlantı veren sıra sıra küçük resimlerle doluydu. En kötünün de kötüsü," dedi.

Ulaşılan belgeler arasında çıplak kız öğrencileri gösteren film negatiflerinin yanı sıra Markle'ın öz geçmişi ve Düşes'in Birleşmiş Milletler'deki bir kadın etkinliğinde yaptığı konuşmanın kaydı gibi iş dosyalarının yer aldığı aynı sabit diskte bulunan uygunsuz görüntülerin yer aldığı iddia edildi.

Thomas Markle'ın kızı Samantha Markle ise iddiaları reddederek erkek kardeşini bu iddiaları uydurmakla suçladı.

Daily Mail'e konuşan Samantha Markle, "Bu iğrenç iddiaların hiçbir geçerliliği yok ve bunları uydurduğu için kardeşim iğrenç biri. Babamızı mahvetmek istiyor. Yazıklar olsun ona," ifadelerini kullandı.