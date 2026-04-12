İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi Prens William ve ünlü iş insanı Richard Branson gibi isimlerin tercih ettiği dünyaca ünlü İngiliz giyim markası Gandys, finansal darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu.

Drapers'ın haberine göre, aniden kesilen finansman desteği nedeniyle zor durumda kalan marka, faaliyetlerini durdurma kararı alarak stoklarını eritmek için büyük bir kapanış indirimi başlattı.

ACILARLA DOLU KURULUŞ HİKAYESİ

Markanın hikayesi, ticari başarısından çok kurucularının trajik ve ilham veren geçmişiyle hafızalarda yer edinmişti. 2012 yılında Rob ve Paul Forkan kardeşler tarafından kurulan Gandys’in temelleri, 2004 yılındaki Noel ertesi tsunamisinde anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin yaşadığı büyük acıya dayanıyordu.

Yaşadıkları bu felaketi toplumsal bir faydaya dönüştürmeyi başaran kardeşler, elde ettikleri kârın bir kısmıyla Gana, Kenya ve Bali gibi ülkelerde okullar inşa eden Gandys Vakfı’nı kurmuştu.

2024'TE BÜYÜME SİNYALLERİ VERMİŞTİ

McLaren ve Liberty London gibi devlerle yaptığı iş birlikleriyle küresel bir prestij kazanan marka, henüz 2024 yılının Ekim ayında Londra’nın prestijli bölgesi Covent Garden’da yeni bir mağaza açarak büyüme sinyalleri vermişti.

Ancak günümüz ekonomik koşullarının yarattığı zorluklar, sosyal sorumluluk vizyonuyla öne çıkan bu anlamlı girişimi de vurdu. Markanın sadık takipçileri ve sektör temsilcileri, Gandys’in sadece bir giyim markası değil, trajediden doğan bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, bu kapanışın ticari bir kayıptan çok daha fazlasını temsil ettiğini ifade ediyor.