İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hükümetin savunma harcamalarına yönelik planları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Yakın zamanda yayımlanması beklenen Savunma Yatırım Planı (DIP) öncesinde gerçekleşen bu istifa, Başbakan Keir Starmer'a hitaben yazılan bir mektupla resmiyet kazandı.

Healey, mevcut planın ülkenin içinde bulunduğu tehlikeli dönemde savunma ihtiyaçlarını karşılamaktan son derece uzak olduğunu belirtti.

Eski Savunma Bakanı, hükümetin ve hazinenin ülkeyi korumak için gerekli adımları atmadığını ifade etti.İstifa mektubunda savunma alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin açıkça ortada olduğunu ifade eden Healey, bu yatırımların maliyetine ilişkin çalışmaların ocak ayında tamamlandığını, ancak eyleme geçilmediğini belirtti.

Bakan, o tarihten bu yana Başbakan Starmer'ın gerekli kaynakları sağlama konusunda yetersiz kaldığını, Maliye Bakanlığının ise tehlikeli bir dönemde ülkeyi savunmak için kaynak taahhüt etmeye isteksiz olduğunu savundu.

BÜTÇE GEREKENİN ÇOK ALTINDA

Nihai savunma bütçesi planını ancak pazartesi öğleden sonra görebildiğini belirten Healey, sunulan miktarın beklentilerin çok altında kaldığını vurguladı.

Healey, yeni plandaki ek desteklerin sonraki yıllara yığılmasını da eleştirdi. Savunmaya yönelik harekat baskısının ve savaşa hazırlık sürecinin ilk iki yıl içinde hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken bakan, bütçenin GSYİH'nin yüzde 2,68'ine ancak 2030 yılında ulaşacağını belirtti.

Mevcut yatırımlarla zaten gelecek yıl yüzde 2,6 oranına ulaşılacağını ifade eden Healey, Başbakan Starmer'ın şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO'nun 2030 yılına kadar Rusya tarafından bir saldırıyla karşılaşabileceği yönünde yaptığı uyarıyı hatırlatarak, başbakanın savunma ihtiyaçlarını iyi bildiğini kaydetti.

Bu şartlar altında kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunu azaltacak ve personeli riske atacak kararlar almaya zorlandığını belirten Healey, istifa etmekten başka seçeneği kalmadığını vurguladı.