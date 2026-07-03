Muğla'nın turizm merkezelerinden Marmaris’te, gece saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen İngiliz uyruklu erkek turist, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, eşine saldırarak yere düşürdü ve darp etmeye başladı.
ÇOCUKLARINA DA ÇEVREDEKİLERE DE SALDIRDI
Bu sırada annesini korumak amacıyla araya girmeye çalışan çiftin küçük yaştaki çocuğu da babasının saldırısına uğradı. Saldırgan, kendisini engellemek isteyen çocuğunu da sert bir şekilde iterek darp etti.
Olay yerine doğru koşarak müdahale eden kalabalık, saldırganı mağdurlardan uzaklaştırdı. Birçok kişinin araya girmesiyle güçlükle zapt edilen turist, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.
Ortalık adeta savaş alanına dönerken, öfkeli turist polis ekipleri tarafından gözaltına alındı