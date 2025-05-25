Türkiye'de vefat eden İngiliz vatandaşı, iki çocuk annesi Beth Louise Eileen Martin'in kayıp kalbi, adli tıptan çıktı.

Ailesiyle birlikten çıktığı İstanbul tatili sırasında rahatsızlanan ve 28 Nisan’da Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'de yoğun bakıma kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybeden 28 yaşındaki Beth Martin'in cenazesi, İngiltere'ye kalbi olmadan gönderilmişti.

Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra, 29 Nisan’da yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından yapılan ön otopside kesin bir neden tespit edilemedi.

CENAZESİ KALBİ OLMADAN GÖNDERİLDİ

Genç kadının cenazesi 1 Mayıs'ta eşi Luke Martin’e teslim edildi ve İngiltere’ye götürüldü.

İngiltere’de yapılan ikinci otopside ailesi yeni bir şok yaşadı. Daily Mirror’a konuşan aile üyeleri, Beth Martin’in kalbinin bedeninde bulunmadığını öğrendiklerini söyledi.

Luke Martin, sosyal medya paylaşımında “İki hafta önce eşim ve çocuklarımla tatile geldik ama üç kişi dönebildik. Eşimi kaybettim, çocuklarım annelerini kaybetti” sözleriyle yaşadıkları travmayı anlattı. Aile, kalbin Türkiye’de kendilerine bilgi verilmeden alındığını söyledi.

KADININ KALBİ ADLİ TIPTA ÇIKTI

İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak Beth Martin’in ölüm sürecini kamuoyuna duyurdu.

Talihsiz kadının ölüm sebebinin belirsiz olması sebebiyle cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve klasik otopsi kararı verildi.

Otopsiden sonra, ölüm nedenin Crohn hastalığına dayalı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hiçbir cerrahi müdahale yapılmadığını ve herhangi bir organın çıkarılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Ayrıca kalbin adli otopsi kapsamında alındığını ve uluslararası standartlara uygun şekilde incelendiğini duyurdu. Ölümün nedenine ilişkin kesin raporun 7 ila 15 gün içinde çıkacağı bildirildi. Kalbin hala Adli Tıpta olduğu ortaya çıktı.

AİLEYE HABER VERİLMEDİ

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan bilgiye göre Martin’in kalbi, ölüm sebebini açıklığa kavuşturmak amacıyla bütün olarak örneklendi.

Kalp, doğumsal bozukluklar ve hücresel düzeyde rahatsızlıklar dahil olmak üzere pek çok olasılığın araştırılması için 7 gün süreyle özel solüsyonda bekletildi.

Mikrobiyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler başlatıldı. İncelemeler tamamlandığında kalp, geriye kalan doku örnekleriyle birlikte ailesine teslim edilecek.

Kalbin alınmasına dair detayların ölüm bildirim sistemine yansıtılamadığı ve bu nedenle aileye ayrıca açıklama yapılmadığı da öğrenildi.