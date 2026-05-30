İngiliz futbol takımı Arsenal ve Fransız takımı Paris Saint-Germain taraftarları bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Budapeşte sokaklarında meydan savaşına tutuştu.

Király Caddesi'nde rakip taraftarlar arasında çıkan kavgalarda çılgına dönen holiganlar birbirlerine bira şişeleri ve fişekler fırlattı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Fransız taraftarların arbede esnasında sloganlar attığı, marşlar okuduğu duyuldu. Budapeşte Polis Sözcüsü olay hakkında soruşturma başlattı.

Şehrin diğer bölgelerinde ise iki İngiliz taraftar taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Taraftarlardan biri, sivil bir aracı tahrip ederken yakalandı.

Diğer bir İngiliz ise Şampiyona Festivali kapılarından birinde Portekizli iki adamla kavga ettiği için gözaltına alındı. Budapeşte nezarethaneleri İngiliz ve Fransızlarla doldu.

POLİS ORDUSU SOKAĞA İNDİ

Puskas Arena'daki dev maç için yaklaşık 4 bin polis memuru görevlendirildi. Bu hamle şehir tarihinin en büyük polis koordinasyonu olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer maça biletsiz şekilde gelen yaklaşık 10 bin taraftarın olmasından endişe ediyor. Mücadele başladığında şehirde fazladan 45 bin futbolseverin bulunacağı tahmin ediliyor.

Güvenlik hazırlıkları bir yıldan uzun süre önce başladı. Macaristan ilk kez bu finale ev sahipliği yapıyor.

Operasyon Komutanı Tümgeneral Dr. János Zoltán Kuczik basın toplantısında "Kamu düzenini bozan herhangi bir davranışla karşılaşırsak kararlı bir şekilde harekete geçeceğiz. Londra ve Paris'ten gelen taraftarların aynı anda Budapeşte'de bulunmasının büyük bir risk oluşturduğu sır değil. Ancak bu riski en aza indirmek bizim görevimizdir" dedi. Şehir yönetimi taraftarlar için ek toplu taşıma araçları da tahsis etti.