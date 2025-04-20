İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında 48 saatten kısa süre içinde iki Rus jetini engelledi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Polonya’daki Malbork Hava Üssü’nde konuşlu Typhoon jetleri, Baltık Denizi üzerinde tespit edilen Rus keşif uçaklarına müdahale etmek üzere havalandı.

Açıklamalarda, Salı günü gerçekleştirilen ilk uçuşta Rusya'ya ait bir keşif uçağının durdurulduğu, aynı dönemde Kaliningrad bölgesinden hareket eden başka bir uçağa karşı da ikinci bir önleme yapıldığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu tür durumların NATO’nun caydırıcılık politikası çerçevesinde rutin olduğunu ifade etti.

Bir yetkili, “Rus askeri faaliyetlerini izlemek ve NATO hava sahasının bütünlüğünü korumak bizim sorumluluğumuz.

Bu müdahaleler tehdit unsurlarına karşı hazır olduğumuzu gösteriyor” dedi. Olayların, ittifak üyesi ülkeler arasında eşgüdümün sürdürülmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.